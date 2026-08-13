Der Börsengang des Claude-Entwicklers Anthropic wird konkreter. Mehrere Medien berichten, dass der IPO laut mit den Plänen vertrauten Personen im Herbst stattfinden soll. Im Raum steht eine Bewertung von bis zu zwei Billionen Dollar. Doch es gibt auch Zweifel. Anthropic hatte bereits Anfang Juni einen vertraulichen Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht und befindet sich seitdem in der sogenannten "Quiet Period", in der öffentliche Aussagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n