Saalfelden Leogang (ots) -- mit Longevity, durchgehendem Bergbahn-Betrieb und Pinzgauer KöstlichkeitenVon wegen grauer November: In Saalfelden Leogang wird der Herbstmonat November zur Secret Season - golden, vielleicht schon weiß, kuschelig und auf Wunsch auch eiskalt. Es warten ausgedehnte Wanderungen in der Natur, wohltuende Momente in den schönsten Hotel-Spas und kulinarische Genüsse. Auch der actionreiche Epic Bikepark Leogang hat seine Lines und Trails noch bis zum 8. November geöffnet.Herbst erleben auf dem Asitz: Wandern und Biken bis in den NovemberOb Flying Fox XXL, Naturkino, Bike-Abenteuer oder genussvolle Wanderung - auf dem Asitz zeigt sich der Herbst von seiner schönsten Seite - und das extra lang. Dank des durchgehenden Betriebs der Leoganger Bergbahnen bleibt der "Berg der Sinne" auch im Herbst für Wanderer bestens erreichbar. Bis 26. Oktober bringt die Asitzbahn Gäste bequem in die Bergwelt, anschließend übernimmt die Steinbergbahn den durchgehenden Betrieb - und das bis zum Start des Skibetriebs. Wichtiger Hinweis: Mit der Saalfelden Leogang Card haben Urlauber zwei kostenlose Berg- und Talfahrten pro Tag und Person inklusive.Das heißt: Bis Ende Oktober können Urlauber mit dem Flying Fox XXL ins Tal fliegen, den Sinne Park erkunden und beim Waldbaden abtauchen. Das Naturkino, die klangvollen TONspuren Inseln und Wandern am Berg sind dann weiter bis zum Winterstart bzw. im November erlebbar. Vielleicht schon mit ersten Schritten im Schnee. Der Epic Bikepark Leogang ist bis zum 8. November befahrbar. Der Auftakt des Bike-Herbsts ist das beliebte bike festival Saalfelden Leogang vom 2. bis 4. Oktober.Pinzgauer Schmankerl in der Alten Schmiede und die hendl fischerei eröffnet mit einer PartyDass Saalfelden Leogang eine Region für Genießer ist, zeigen allein die 19 Gault&Millau-Hauben, die auf sieben Restaurants verteilt sind, sowie zwei Michelin-Sterne, die die kulinarische Qualität der Region unterstreichen. Gutes Essen findet man aber nicht nur in den ausgezeichneten Restaurants: Die Pinzgauer Küche ist schmackhaft, deftig und bodenständig. Die zahlreichen Gastgeber in den Hütten, Gasthöfen und Restaurants pflegen die Traditionen leidenschaftlich. Zu typischen Pinzgauer Köstlichkeiten zählen unter anderem die Pinzgauer Kasnockn oder Bauernkrapfen.Auch auf dem Asitz kommt in der Secret Saison Feines auf den Teller: Direkt bei der Bergstation der Leoganger Asitzbahn auf 1.760 Metern kann man sich im Museumrestaurant Alte Schmiede mit Ofenkartoffeln aus dem Erdäpfelofen, Schmiede-Ripperl, Pizzen aus dem Holzofen oder mit einem zünftigen Hüttenmenü bewirten lassen. Am 28. November eröffnet dann auch der kultige mama thresl Mountain Club "hendl fischerei". Zum Saisonauftakt geht es los mit der White Pearl Mountain Days Pre-Party.Für den Winter stärken - Longevity, Kryotherapie und YogaDie Secret Season in Saalfelden Leogang bietet nicht nur schöne Naturerlebnisse und gutes Essen. Auch Körper und Geist lassen sich hier wunderbar in Schwung bringen: In den vielen schönen Hotel-Spas gibt es verschiedenste Angebote zu Longevity, Biohacking oder Kryotherapie. Letztgenannte wird in der Kryokammer des waldSPA im Naturhotel Forsthofgut angeboten, genauso wie dort auch Recovery Boots, Hypertoxie-Training und Onsen-Rituale möglich sind. Im Ritzenhof - Hotel und Spa am See locken spannende Eisbaden-Retreats. Im Holzhotel Forsthofalm sowie im mama thresl sind wiederum Yoga-Specials buchbar. Darüber hinaus sorgen jede Menge kuschelige Saunen und wohltuende Wellnessanwendungen für entspannende Momente. Weitere Secret-Season-Hotels sind das Eco Premium Bergdorf Priesteregg, das einzigartiges Ballooning anbietet und das Hotel Salzburgerhof mit seiner Schmankerlzeit voller kulinarischer Highlights. Golf-Liebhaber sind im Hotel Gut Brandlhof bestens aufgehoben.Zur Secret Season in Saalfelden Leogang (https://www.saalfelden-leogang.com/de/region-erleben/secretseason-november)Pressekontakt:Saalfelden Leogang Touristik GmbHTelefon: +43 6582 70660E-Mail: info@saalfelden-leogang.atWebsite: https://www.saalfelden-leogang.com/Original-Content von: Saalfelden Leogang Touristik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53241/6332852