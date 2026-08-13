Biolog:innen wollten Leben aus gespiegelten Molekülen erschaffen, die so nicht in der Natur vorkommen. Sie sahen großes Potenzial für Forschung und Medizin. Dann wurde es kompliziert und aus der Hoffnung wurde ein Weltuntergangsszenario. Im Februar 2019 versammelten sich rund 30 Forschende aus Synthetischer Biologie und Ethik in Nord-Virginia. Sie berieten vier Tage lang über risikoreiche, aber womöglich bahnbrechende Vorhaben, die die National Science ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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