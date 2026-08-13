© Foto: picture alliance/dpa | Sven HoppeWährend viele noch auf Gold schauen, positioniert sich Citi aggressiv für Silber. Der Markt bleibt knapp - und die Investmentnachfrage könnte den Ton angeben.Citi traut Silber in den kommenden sechs bis zwölf Monaten einen Anstieg auf 90 US-Dollar je Unze zu. Bei einem aktuellen Kassakurs von rund 65 US-Dollar entspräche das einem weiteren Potenzial von knapp 40 Prozent. Für die nächsten drei Monate hält die US-Bank zugleich an ihrem Ziel von 75 US-Dollar fest. Der wichtigste Treiber soll sich dabei verschieben: Weg von der Industrie, hin zu Anlegern. Citi erwartet eine "anhaltende Erholung der Investitionsnachfrage", unterstützt von einer möglichen Deeskalation in der Straße von Hormus und …
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