Bitcoin Kurs vor dem CPI-Bericht: Warum 854 Millionen Dollar BTC nicht über 65.000 Dollar hoben

Anzeige / Werbung

Der Bitcoin Kurs hatte in der ersten Augustwoche 854 Millionen Dollar an ETF-Zuflüssen im Rücken, so viel wie seit Mitte April nicht mehr. Trotzdem reichte es am Montag nur für einen kurzen Blick über 65.000 Dollar, das Tageshoch lag bei 65.363 Dollar. Am Dienstag rutschte Bitcoin (BTC) unter 64.000 Dollar und verlor rund 1,8 Prozent. Der Grund liegt weniger im Chart als im Kalender dieser Woche. Am Mittwoch veröffentlicht das US-Arbeitsministerium um 14.30 Uhr die Verbraucherpreise für Juli, erwartet wird eine Jahresrate von 3,4 Prozent. Dazu kommen Verkäufe eines großen Unternehmensinvestors und frische Abflüsse aus den ETFs. Welche Marken jetzt zählen und wohin die Analysten schauen, zeigen die Daten der letzten 24 Stunden.

Bitcoin Kurs zwischen ETF-Zuflüssen und dem US-Inflationsbericht am Mittwoch

Laut crypto.news erreichte Bitcoin am Montag kurz 65.000 Dollar, bevor der Kurs den Sprung wieder abgab. Zuvor hatte ein schwacher Arbeitsmarktbericht die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung gedämpft, denn im Juli fielen 23.000 Stellen weg. Der Bitcoin Kurs liegt damit rund 48 Prozent unter dem Rekordhoch aus dem Oktober, auf Wochensicht steht trotzdem ein Plus von 3,4 Prozent.

Zwischen dem 3. und 7. August flossen 854 Millionen Dollar in die US-Spot-ETFs, davon 694 Millionen in den Fonds von BlackRock. Am 10. August drehte das Bild, denn die Fonds verzeichneten 145 Millionen Dollar Abflüsse laut CoinGape. Strategy verkaufte in derselben Woche 1.690 Bitcoin für 108,6 Millionen Dollar und hat seit sieben Wochen keine Coins mehr zugekauft.

Am Dienstag notiert Bitcoin bei rund 64.100 Dollar, der Relative-Stärke-Index steht bei 55. Nach oben liegen 65.000 bis 65.800 Dollar im Weg, nach unten halten 63.500 und 63.000 Dollar. Analysten nennen 73.700 Dollar als Ziel für den Fall eines Ausbruchs, vom heutigen Stand sind das rund 15 Prozent. Wer ein Vielfaches sucht, schaut längst woanders hin.

Pepeto: Was der Bitcoin Kurs gerade nicht liefern kann

Große Adressen sammeln in dieser Schwäche weiter ein, doch der Bitcoin Kurs trägt 1,3 Billionen Dollar Marktwert, und ein Vielfaches fällt aus dieser Höhe klein aus. Deshalb wandert ein Teil des Kapitals in Projekte, die diesen Zyklus noch vor sich haben. Ein Name fällt dabei immer wieder, weil er nicht nur ein Versprechen mitbringt, sondern bereits laufende Produkte.

Pepeto ist ein Meme-Coin-Netzwerk auf drei Ketten mit echten Börsenwerkzeugen, die bereits im Betrieb sind. Ein Risiko-Scanner nimmt jeden Vertrag unter die Lupe, bevor ein Halter Kapital überweist. Die Bridge verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana, sodass Token in einem einzigen Schritt zwischen den Netzwerken wechseln, und das Netzwerk sichert und bewegt Werte damit zur gleichen Zeit. Scanner und Bridge laufen ohne Unterbrechung, und wer ein neues Token prüft, erhält den Sicherheitsbericht zum Vertrag, bevor Kapital das Wallet verlässt. Wenn derselbe Halter Werte von Ethereum nach Solana verschieben will, erledigt die Bridge den Transfer in einem Zug.

Über den Presale sind bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar zusammengekommen, weil jeder Käufer beide Werkzeuge sofort nutzen kann. Der Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar, einem Niveau, neben dem jeder große Coin teuer aussieht. Hinter Pepeto steht der Kopf des ursprünglichen Pepe-Coins, und ein Binance-Veteran verantwortet den Code. Sicherheit kommt in diesem Fall von SolidProof, denn die Prüfer haben den kompletten Code kontrolliert und freigegeben, bevor der Verkauf startete. Das Binance-Listing rückt dabei Woche für Woche näher.

Der Pepe-Coin kam auf sieben Milliarden Dollar bei 420 Billionen Token im Umlauf, und im Hintergrund lief damals kein einziges Werkzeug. Dieselbe Menge zusammen mit einem funktionierenden Netzwerk eröffnet Presale-Käufern deshalb ein Renditepotenzial, das kein großer Coin von seinem heutigen Niveau aus bieten kann. Wer vor dem Listing kauft, sichert sich diesen Preis, danach entscheidet der Markt.

Fazit zum Bitcoin Kurs

Der Bitcoin Kurs hat sich gefangen, doch die nächste Bewegung hängt am Inflationsbericht. Institutionen bauen ihre Positionen für den nächsten Abschnitt auf. Meme-Energie und echte Werkzeuge zur gleichen Zeit gibt es einmal pro Zyklus, und genau das hat der Mitgründer des Pepe-Coins mit Pepeto gebaut. Dazu kommen ein von SolidProof geprüftes Netzwerk und ein Binance-Listing, das näher rückt. Die Wallets, die bereits drin sind, haben gesehen, wie Pepe aus dem Nichts sieben Milliarden Dollar wurde, und mittlerweile stehen 10,38 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital dahinter. Wer vor dem Listing einsteigt, entscheidet sich bewusst, und ein verpasster Einstieg könnte der Verlust sein, den keine spätere Rally ausgleicht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie steht Bitcoin vor dem CPI-Bericht?

Bitcoin notiert um 64.000 Dollar, der Widerstand liegt zwischen 65.000 und 65.800 Dollar, die Unterstützung bei 63.500 Dollar. Die Inflationsdaten am Mittwoch geben die Richtung vor.

Wie wirkt ein steigender BTC-Kurs auf Pepeto?

Ein steigender Markt hebt Pepeto stärker, weil der Presale-Preis noch gilt und das Binance-Listing näher rückt. Über die offizielle Pepeto-Website ist der Einstieg weiterhin offen.