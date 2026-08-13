Zum Wochenabschluss richten sich die Blicke auf zwei Versicherungsriesen - und auf Zahlen, die Europas Konjunkturpuls messen.Zum Wochenschluss stehen zwei Versicherungskonzerne im Rampenlicht: Talanx und Aviva lüften den Vorhang über ihre Halbjahres- beziehungsweise Quartalszahlen und geben damit Aufschluss, wie sich der Sektor in einem bewegten Marktumfeld behauptet. Ergänzend berichten SFC Energy, Nagarro und Flatexdegiro - ein Querschnitt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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