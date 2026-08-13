Der KI-Boom wird zunehmend als kreditfinanzierte Investitionsblase wahrgenommen mit potenziell größeren systemischen Risiken als der Dotcom-Crash im Jahr 2000. Investoren müssen daher wachsam bleiben. "Freier Cashflow und Bilanzqualität rücken in den Fokus", sagt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Der Markt verändert seine Sicht auf den KI-Boom. Lange wurde der Vergleich zur Dotcom-Blase gezogen, deren Platzen im Jahr 2000 nur relativ geringe gesamtwirtschaftliche Auswirkungen hatte. Inzwischen aber rückt als Referenz die Finanzkrise 2008 in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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