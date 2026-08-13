Die Aktienmärkte der Asien-Pazifik-Region stehen vor einer neuen Dynamik: Governance-Reformen, attraktive Bewertungen und der anhaltende Abwärtstrend des US-Dollars sorgen für frischen Rückenwind. "Wir erleben einen Wendepunkt, an dem strukturelle Veränderungen und makroökonomische Trends die Region zu einem der spannendsten Investmentziele weltweit machen", ist Aisa Ogoshi, Portfolio-Managerin des JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund bei J.P. Morgan Asset Management, überzeugt. Der US-Dollar ist laut den langfristigen Kapitalmarkterwartungen (LTCMA) von J.P. Morgan Asset Management rund 10 Prozent überbewertet und Phasen der Dollar-Abwertung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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