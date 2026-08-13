Bomben fallen, die Geopolitik brodelt und trotzdem feiern viele Börsen Allzeithochs. Sind diese Kurse überhaupt zurechtfertigen? Tamas Menyhart und Christoph Vahs von Erste Asset Management sagen: Ja. Und sie haben Daten, die das stützen. Hier ist, was die beiden Fondsmanager gerade sehen."So komisch sich das anhört: Wir haben derzeit den günstigsten Markt seit 1995", sagt Menyhart. Er bezieht sich dabei auf die PEG-Ratio (die Kennzahl bereinigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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