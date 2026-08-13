Das erweiterte LiDAR-Analyseangebot für die Phase der Erdarbeiten, das im Rahmen von Drone as a Service bereitgestellt wird, soll über die gesamte Laufzeit eines Bauprojekts wiederkehrende Umsätze mit Kunden aus dem gewerblichen und öffentlichen Bauwesen generieren.

Vancouver, British Columbia, 13. August 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech") - ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat - gibt die Erweiterung seiner LiDAR-(Light Detection and Ranging)-gestützten Software ZenaWorx für die Überwachung von Fortschritten bei Bauvorhaben bekannt, die im Rahmen des Drone-as-a-Service-Geschäfts zum Einsatz kommt. Sie wird um die Funktionen einer digitalen Geländemodellierung (DTM) ergänzt. Des Weiteren hat das Unternehmen mitgeteilt, dass der erste Vertrag mit einem zahlenden Kunden für ein Bauprojekt im Bereich KI-Rechenzentren unterzeichnet wurde. Dank der neuen DTM-Funktionen, die sich derzeit noch in der Beta-Phase befinden, wird der Leistungsumfang der Software ZenaWorx über die 3D-Überwachung der Fortschritte von Bauprojekten hinaus erweitert und umfasst nun auch die präzise Messung von Aushub- und Verfüllmengen, die exakte Durchführung von Planierarbeiten und die Drainage. Diese Funktionen sind für die Erdarbeiten bei großen KI-Rechenzentrumskomplexen und anderen öffentlichen Bauprojekten, die sich oft über Monate oder Jahre erstrecken, ganz entscheidend.

"Die Errichtung von KI-Rechenzentren ist eines der größten Infrastruktur-Ausbauprogramme einer ganzen Generation. Schnelligkeit, Datenqualität und Präzision schlagen sich für Bauträger und Bauunternehmen direkt in Kosten- und Zeiteinsparungen nieder", so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. "Durch die Erweiterung von ZenaWorx um die digitale Geländemodellierung können wir den Entwicklern von KI-Rechenzentren und auch Kunden aus dem öffentlichen Sektor, wie beispielsweise Deponiebetreibern und Kommunen, die Drainage- und Geländeanpassungsprojekte umsetzen, einen rascheren und umfassenderen Überblick über die Vorgänge auf der Baustelle verschaffen, als dies bei herkömmlichen Vermessungsmethoden der Fall ist. Vor allem tut sich hier für ZenaTech eine Umsatzquelle mit regelmäßigen Einnahmen auf. Anstelle nur einer einmaligen Baustellenbegehung planen wir eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg - von den ersten Erdarbeiten bis hin zur laufenden Überwachung - und knüpfen so mit jedem neuen Vertragskunden eine langfristige Beziehung auf Abonnentenbasis."

ZenaWorx kombiniert das Know-how des Unternehmens im Enterprise-SaaS-Bereich mit der Erbringung von Drone-as-a-Service-Leistungen. Die Software ist darauf ausgelegt, mittels Drohnen und LiDAR gesammelte Daten zu verarbeiten und sie in visuelle, analysegestützte Erkenntnisse zum Baufortschritt umzuwandeln. Die ursprünglich als 3D-Tool zur Fortschrittsüberwachung im virtuellen Planungs- und Bauwesen (VDC) eingeführte Software wurde nun um die digitale Geländemodellierung erweitert. Projektteams behalten damit neben der Überwachung des Bauvorhabens und der Fortschritte auf der Baustelle auch Aushub- und Verfüllmengen, Planierarbeiten und Höhenänderungen im Blick. Die Software dient in erster Linie zur Unterstützung der standardisierten Berichterstattung und Leistungsüberwachung im Rahmen von Bauprojekten; im Laufe der Zeit sollen dann weitere Anwendungsbereiche erschlossen werden.

Bei der drohnenbasierten digitalen Geländemodellierung werden LiDAR-Sensoren oder photogrammetrische Sensoren an den Drohnen angebracht, um eine hochpräzise digitale Darstellung der Geländeoberfläche zu erzeugen. Dabei werden Höhen-, Neigungs- und Gefälledaten erfasst, die während des gesamten Bauprojekts mit den vorliegenden Bauplänen verglichen werden können. Die VDI kommt im Bauwesen, im Bergbau, in der Landwirtschaft und im öffentlichen Infrastrukturbau zum Einsatz, um Aushub- und Verfüllmengen zu messen, Drainagemuster zu überwachen und die Einhaltung der Bauplanung zu überprüfen. Laut Angaben von MarkWide Research dürfte der Weltmarkt für digitale Höhenmodelle von rund 3,8 Mrd. $ im Jahr 2026 auf 10,04 Mrd. $ im Jahr 2035 anwachsen, was einer jährlichen Zuwachsrate von durchschnittlich 11,4 % entspricht. Haupttreiber ist hier der Vermessungsbedarf bei öffentlichen Bauten und staatlichen Vorhaben.

Mit seinem DaaS-Geschäft (Drone as a Service) bietet ZenaTech Kunden aus Handel und Gewerbe, dem öffentlichen Sektor und dem Infrastruktursektor bedarfsgerechte, schlüsselfertige Drohnenpilot-, Datenerfassungs- und Datenverarbeitungsdienste, die den Zugriff auf Luftbilddaten und Automatisierung ermöglichen, ohne dass der Kunde dafür eine eigene Drohnenflotte besitzen oder betreiben muss. Der Aufbau dieses Geschäftsbereichs erfolgt über strategische Akquise. Durch die Zusammenführung lokaler Low-Tech-Dienstleister zu einem globalen Netzwerk wird eine skalierbare Plattform für die Erbringung von Luftbild- und Datendiensten wie Vermessung, Inspektion, Hochdruckreinigung und Baufortschrittsüberwachung geschaffen und daraus regelmäßige Einnahmen generiert.

Über ZenaTech

http://www.zenatech.com, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um eine umfassende Datenanalyse sowie ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärmen, Quantencomputing und fortschrittlicher KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

http://www.zenadrone.com, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und fertigt autonome Drohnenlösungen, in die ML-Software, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing und andere innovative Software- und Hardwareprodukte integriert werden können. Die Firma, die ursprünglich mit dem Ziel gegründet wurde, den Hanfanbau zu revolutionieren, hat sich mittlerweile auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Tracking, Prozessautomatisierung sowie Verteidigungsanwendungen spezialisiert. Derzeit wird die Drohne ZenaDrone 1000 für das Pflanzenbaumanagement und für kritische Feldtransportaufgaben im Verteidigungssektor eingesetzt; die Indoor-Drohne IQ Nano wird in der Lager- und Logistikbranche für die Bestandsverwaltung und Sicherheit eingesetzt; die IQ Square ist eine für den Einsatz im kommerziellen und öffentlichen Sektor konzipierte Außendrohne für Hochdruckreinigung und Inspektionen, und die IQ Quad kommt bei der Landvermessung zum Einsatz.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

mailto:investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

mailto:investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "planen", "vorhersehen", "anstreben", "suchen", "ist/sind wahrscheinlich", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch Eigenkapital- oder Fremdkapitalfinanzierungszusagen zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die "SEC") auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu setzen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85483Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85483&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98936T2083Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.