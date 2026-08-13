München (ots) -Männer am Steuer, Frauen an den Festmachern: Die Segelwelt ist männerdominiert. Doch immer mehr Frauen wollen selbst das Steuer übernehmen. Das zeigt auch die Statistik bei der Reise-Community Join The Crew (https://join-the-crew.com/de/) (JTC): Die Zahl der Skipperinnen hat sich binnen neun Jahren fast verfünffacht. Der Anteil der Frauen, die sich zur Skipperin ausbilden lassen, ist sogar auf rund 40 Prozent gestiegen.Female Empowerment liegt bei Miriam in der FamilieAls Vollzeit-Skipperin bei JTC leitet Miriam Flottillen mit bis zu acht Booten, führt Skippertrainings durch und trägt die Verantwortung für ihre Crews. Dabei erlebt die gebürtige Mainzerin häufig, dass segelaffine Frauen an sich selbst zweifeln, obwohl sie verantwortungsbewusster seien als Männer. So ermutigt sie diese Frauen, selbst einmal als Skipperin tätig zu sein und feste Rollenklischees zu durchbrechen. Durchsetzungsstärke, Mut und Selbstständigkeit wurde Miriam schon in die Wiege gelegt: "Meine Mutter war schon immer mit einer Rohr- und Kanalreinigung aus Familienbesitz selbstständig - als Frau in der Branche eine echte Pionierin. Ihre Stärke hat mich inspiriert und ich habe früh gelernt, auf eigenen Füßen zu stehen." Das habe der ehemaligen Bänkerin auch geholfen, immer an sich selbst zu glauben.Mareike: Vom Jollensegeln zur Profi-SkipperinAls leidenschaftliche Seglerin ist Mareike die erste Skipperin bei JTC, die seit knapp 10 Jahren jungen Solo-Reisenden einen Urlaub auf dem Segelboot ermöglicht. Mit 7 Jahren hat sie das Jollensegeln auf dem Chiemsee gelernt und feierte bei Regatten große Erfolge. Eins ihrer größten Abenteuer war die Teilnahme am Fastnet Race, das neben der Vendée Globe zu den berühmtesten Langstrecken-Segelregatten der Welt zählt. Als JTC Academy Instructorin bildet sie neue Skipper aus und teilt ihr Wissen und ihre Erfahrungen. "Mit nur 1,60 Meter Körpergröße werde ich als Frau in den Marinas häufig übersehen und unterschätzt. Inzwischen kennt man mich in vielen Revieren und ich muss mich nicht jedes Mal neu beweisen." Zurzeit tüftelt die 36-Jährige als gelernte Ingenieurin an einer Segel-App, die das Logbuch - also die Dokumentation von Segeltörns - digitalisieren soll.Rosa: Von der Helikopter-Mechanikerin zum Adrenalin-JunkieIhr Leben gleicht einem Abenteuer: Bereits im Teenie-Alter lernt Rosa fliegen und erlebt mit dem Katamaran ihres Vaters abenteuerliche Segeltörns. Heute entdeckt die erst 26-Jährige als Vollzeit-Skipperin bei JTC die Weltmeere. Für diese Leidenschaft hat sie sogar ihren Berufswunsch als Pilotin und ihre Ausbildung zur Helikopter-Mechanikerin vorerst aufgegeben. "Auf dem Boot fühle ich mich zu Hause. Wer mit JTC segelt, trifft auf neue Freunde und eine besondere Community. Jeder Tag fühlt sich wie ein Abenteuer an." Neben der Zeit auf dem Wasser liebt es die handwerklich begabte Niederländerin zu tüfteln und zu werkeln. Zuletzt hat sie einen alten Campervan umgebaut und neu ausgestattet, den sie an Touristen vermieten möchte.Bei der Reise-Community Join The Crew spielt das Geschlecht bei der Auswahl der Skipperinnen und Skipper keine Rolle. Die Vorstellung, dass Frauen am Steuer keine Ausnahmen mehr sind, unterstützt der Gründer Dominik Grotowski. Miriam, Mareike und Rosa zeigen, dass dieser Wandel gelingen kann.Pressekontakt:Kathrin Osterheiderpresse@join-the-crew.comwww.join-the-crew.comOriginal-Content von: Join The Crew, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110281/6332871