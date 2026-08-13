Berlin (ots) -WELT erreicht in der Live-Strecke 3,0% durchschnittlichen Marktanteil (E14-59), bis zu 3,9% in der Spitze. 0,452 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren um 20:00 UhrMit der umfassenden Sonderberichterstattung zur Sonnenfinsternis erzielte der Nachrichtensender WELT am Mittwoch einen der reichweitenstärksten Tage 2026.In der Zielgruppe 14-59 verzeichnete die Live-Strecke einen überdurchschnittlichen Marktanteil von 3,0 Prozent, in der Spitze bis zu 3,9 Prozent. Der Tagesmarktanteil von WELT lag bei 2,0 Prozent (E14-59).Im Durchschnitt erreichte WELT zwischen 19:00 und 21:10 Uhr 0,316 Millionen Zuschauer (Z3+). In der Spitze um 20:00 Uhr schalteten 0,452 Millionen Menschen ein - dieser Wert markiert Platz 2 des laufenden Jahres.WELT berichtete neun Stunden live zur Sonnenfinsternis, bündelte Signale aus elf Ländern, eigene Reporter waren live vor Ort auf Island, Mallorca und in den Alpen. Im Berliner Studio ordneten in Interviews und Expertengespräche u.a. Bundesministerin Dorothee Bär und der ehemalige Astronauten Prof. Ulrich Walter die Geschehnisse ein.Johannes Böhning, stellv. Chefredakteur WELT TV: "Live-Berichterstattung ist unsere DNA. Diese Zahlen belegen die Leistungsfähigkeit von WELT TV bei Großereignissen. Die Zuschauer erwarten nicht nur Bilder, sondern Sachkompetenz und Einordnung. Dass wir mit Live-Schalten unserer Reporter vor Ort und hochkarätigen Gästen im Studio fast eine halbe Million Zuschauer erreichten, ist ein starkes Signal."Quelle: AGF VideoforschungPressekontakt:Kritsanarat KhunkhamDirector Communications PREMIUM-GRUPPEPhone: +49 30 2591 77608kritsanarat.khunkham@axelspringer.comAxel Springer SEAxel-Springer-Straße 6510888 Berlinwww.axelspringer.comOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6332883