NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft von 550 auf 625 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Samik Chatterjee begründete das höhere Kursziel für die Aktien des Software- und KI-Riesen mit guten Wachstumsperspektiven. Das Wachstum der Cloud-Dienste Azure und M365 werde sich beschleunigen, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den guten Perspektiven beider Angebote liege der Ausbau der KI-Infrastruktur zugrunde./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 23:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US5949181045
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 23:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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