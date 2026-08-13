Elon Musk gibt bei SpaceX weiter Vollgas. Während Starlink Milliarden einspielt und das Raumfahrtgeschäft zuverlässig wächst, soll nun die KI-Sparte zur mit Abstand wichtigsten Ertragssäule aufsteigen. Die Botschaft ist klar: Schon im September soll das KI-Geschäft mehr Umsatz generieren als alle übrigen Bereiche zusammen. Gelingt das, könnte SpaceX eine Neubewertung erfahren.Die jüngsten Quartalszahlen liefern dafür eine solide Grundlage. Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz um 92 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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