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IGEL geht Partnerschaft mit Menlo Security ein, um den Zero-Trust-konformen sicheren Zugriff vom Endgerät auf den Browser zu stärken



13.08.2026 / 15:00 CET/CEST

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Die gemeinsame Lösung stärkt die Sicherheit vom Endgerät bis zum Browser und hilft

Unternehmen gleichzeitig dabei, den Einsatz von VDI für unterstützte Browser- und SaaS-Workflows zu optimieren FORT LAUDERDALE, Florida, 13. August 2026 /PRNewswire/ -- IGEL , ein weltweit tätiges Softwareunternehmen, das die IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform anbietet, und Menlo Security , der Marktführer im Bereich Browsersicherheit für menschliche und automatisierte Arbeitskräfte, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, die einen durchgängig sicheren Zugriff vom Endgerät bis zu Unternehmensanwendungen ermöglicht. Die gemeinsame Lösung kombiniert die IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform mit Menlo Secure Application Access (SAA) und hilft Unternehmen dabei, unnötige VDI-Abhängigkeiten bei browserorientierten Arbeitsabläufen zu reduzieren, die Verbreitung von Endpunkt-Agenten einzudämmen und einen Zero-Trust-konformen Zugriff über Web- und SaaS-Workflows hinweg zu unterstützen. Die Sicherheitslücke zwischen Endgeräten und Browsern schließen Sicherheitsarchitekten stehen vor einer entscheidenden Herausforderung: Viele Endgerätesicherheitsmodelle behandeln den Sicherheitsstatus von Geräten und den Browserzugriff nach wie vor als getrennte Kontrollpunkte, obwohl der Großteil der Arbeit mittlerweile im Browser über Cloud- und Webanwendungen erfolgt. Diese Lücke vergrößert sich zunehmend, da KI-Agenten beginnen, im Browser mit den Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, und damit neue browserbasierte Aktivitätsmuster einführen, für deren Steuerung herkömmliche Endgeräte und Zugriffskontrollen nicht ausgelegt sind. Die Partnerschaft zwischen IGEL und Menlo Security schließt diese Lücke durch die Schaffung eines koordinierten Vertrauensmodells, das am Endgerät ansetzt und sich bis zum browserbasierten Anwendungszugriff erstreckt. "Die Zukunft des Unternehmens-Computings ist 'Browser-First', doch die Browsersicherheit ist nur so stark wie das zugrunde liegende Betriebssystem", sagte Jim Airdo, Senior Vice President of Strategic Alliances bei IGEL."IGEL ist die sichere Betriebssystemgrundlage für den modernen Anwendungszugriff und bietet die vertrauenswürdige Plattform, die Unternehmen benötigen, um browserbasierte Arbeitsumgebungen sicher nutzen zu können. Zusammen mit der Menlo Browser Security Platform bieten wir einen durchgängigen Schutz, der Endpunkt- und Browsersicherheit in einer einzigen, widerstandsfähigen Zero-Trust-Architektur vereint." Die gemeinsame Lösung reduziert häufige Integrations- und Betriebsherausforderungen, die entstehen, wenn Endpunkt- und Web-Sicherheit unabhängig voneinander betrieben werden. Anstatt weitere Endpunkt-Agenten hinzuzufügen oder 'Browser-First'-Workflows über vollständige VDI-Sitzungen zu leiten, können Sicherheitsarchitekten die Endpunkt-Governance mit browserbasierten Zugriffskontrollen über den gesamten Zugriffspfad hinweg abstimmen. Eine Architektur, die auf Einfachheit und Skalierbarkeit ausgelegt ist Mit der heutigen Ankündigung stellen IGEL und Menlo Security eine gemeinsame Lösung vor, die IGEL-basierte Endgeräte mit Menlo Secure Application Access kombiniert und drei zentrale architektonische Vorteile bietet: Koordinierte, auf Zero Trust ausgerichtete Steuerungsebene : Das Preventative Security Model von IGEL trägt dazu bei, eine vertrauenswürdige Endgeräte-Grundlage zu schaffen, indem es die Angriffsflächen der Endgeräte reduziert und unnötige Risiken begrenzt, bevor ein Zugriff stattfindet. Menlo SAA ergänzt diese Grundlage durch die Anwendung von Zugriffskontrollen nach dem Prinzip der geringsten Berechtigungen für Web- und SaaS-Anwendungen. Gemeinsam können Sicherheitsteams die Endpunkt-Governance über die Universal Management Suite (UMS) mit den über Menlo SAA durchgesetzten Browser- und SaaS-Zugriffsrichtlinien abstimmen und so isolierte Endpunkt- und Zugriffs-Workflows durch ein besser koordiniertes Sicherheitsbetriebsmodell ersetzen.

: Das Preventative Security Model von IGEL trägt dazu bei, eine vertrauenswürdige Endgeräte-Grundlage zu schaffen, indem es die Angriffsflächen der Endgeräte reduziert und unnötige Risiken begrenzt, bevor ein Zugriff stattfindet. Menlo SAA ergänzt diese Grundlage durch die Anwendung von Zugriffskontrollen nach dem Prinzip der geringsten Berechtigungen für Web- und SaaS-Anwendungen. Gemeinsam können Sicherheitsteams die Endpunkt-Governance über die Universal Management Suite (UMS) mit den über Menlo SAA durchgesetzten Browser- und SaaS-Zugriffsrichtlinien abstimmen und so isolierte Endpunkt- und Zugriffs-Workflows durch ein besser koordiniertes Sicherheitsbetriebsmodell ersetzen. Clientloser Anwendungszugriff : Unternehmen können den Zugriff auf geschäftskritische Anwendungen für unterstützte Browser- und SaaS-Zugriffsmuster sichern, ohne zusätzliche Endpunkt-Agenten bereitstellen oder die VDI-Infrastruktur auf Workflows ausweiten zu müssen, die sicher über den Browser bereitgestellt werden können. Dies trägt dazu bei, die Ausbreitung von Endpunkt-Agenten und die Komplexität der Infrastruktur zu reduzieren und gleichzeitig die Bereitstellung in unterschiedlichen Endpunktumgebungen zu vereinfachen.

: Unternehmen können den Zugriff auf geschäftskritische Anwendungen für unterstützte Browser- und SaaS-Zugriffsmuster sichern, ohne zusätzliche Endpunkt-Agenten bereitstellen oder die VDI-Infrastruktur auf Workflows ausweiten zu müssen, die sicher über den Browser bereitgestellt werden können. Dies trägt dazu bei, die Ausbreitung von Endpunkt-Agenten und die Komplexität der Infrastruktur zu reduzieren und gleichzeitig die Bereitstellung in unterschiedlichen Endpunktumgebungen zu vereinfachen. Optimierte Verwaltung: Sicherheitsarchitekten können die UMS für eine zentralisierte Endpunktkontrolle nutzen und gleichzeitig die browserbasierten Sicherheitsrichtlinien von Menlo über bestehende Identitätsanbieter und Sicherheitsorchestrierungstools anwenden. "Gemeinsam bieten IGEL und Menlo Sicherheitsteams einen koordinierten Weg vom Gerät zur Anwendung, sodass sie Zero Trust überall dort ausweiten können, wo ihre Mitarbeiter und KI-Agenten arbeiten, ohne Endpunkt-Agenten zu stapeln oder VDI einzurichten", sagte Aayush Agarwal, Director of Product Management bei Menlo Security. "Die Absicherung des Browsers ist mittlerweile von zentraler Bedeutung für die Sicherheit des Unternehmens, und wir entwickeln die Menlo Browser Security Platform als Grundlage, auf der führende Endgeräte- und Infrastrukturpartner wie IGEL ihren eigenen Mehrwert aufbauen können." Messbare geschäftliche Auswirkungen Unternehmen, die die gemeinsame Lösung implementieren, können konkrete betriebliche Verbesserungen erwarten: Verbesserte Sicherheitslage : Koordinierte, auf Zero Trust ausgerichtete Kontrollen vom Endgerät bis zur Anwendung verringern häufige Lücken zwischen Gerätevertrauen, der Verwendung von Anmeldedaten und dem browserbasierten Zugriff auf Anwendungen.

: Koordinierte, auf Zero Trust ausgerichtete Kontrollen vom Endgerät bis zur Anwendung verringern häufige Lücken zwischen Gerätevertrauen, der Verwendung von Anmeldedaten und dem browserbasierten Zugriff auf Anwendungen. Vereinfachte Architektur : Weniger Endpunkt-Agenten und Integrationspunkte im Zugriffspfad reduzieren sowohl die technische Komplexität als auch das Betriebsrisiko.

: Weniger Endpunkt-Agenten und Integrationspunkte im Zugriffspfad reduzieren sowohl die technische Komplexität als auch das Betriebsrisiko. Reduzierte Gesamtbetriebskosten (TCO): Eine gezieltere Nutzung der VDI-Infrastruktur für die Workloads, die diese erfordern, während Browser- und SaaS-Workflows auf ein einfacheres, sicheres Zugriffsmodell umgestellt werden können, um die IT-Effizienz zu verbessern. Die gemeinsame Lösung unterstützt die sofortige Bereitstellung für Unternehmen, die ihre VDI-Umgebungen modernisieren oder bestehende Investitionen in die Endpunktsicherheit durch umfassenden Schutz von Webanwendungen stärken möchten. Weitere Informationen zur IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform finden Sie unter https://www.igel.com/secure-endpoint-os/ . Informationen zu IGEL IGEL ist ein weltweit tätiges Softwareunternehmen, das die IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform bereitstellt - eine vertrauenswürdige und kontrollierte Endpunktplattform für den sicheren Zugriff auf Cloud, VDI, DaaS, SaaS, sichere Browser, Unternehmensanwendungen sowie OT-Endpunkte. Die Grundlage bildet das IGEL OS, ein unveränderliches Betriebssystem, das dazu beiträgt, die Angriffsfläche von Endpunkten zu verringern, einen als sicher bekannten Endpunktzustand aufrechtzuerhalten und den sicheren Zugriff in verteilten Arbeitsumgebungen zu unterstützen. Durch das IGEL Preventative Security Model bietet die Plattform zertifizierte Workload-Bereitstellung, zentralisierte Governance und kontextbezogene Durchsetzung und richtet die Endpunktsicherheit auf Zero-Trust- sowie SSE/SASE-Architekturen von wichtigen IGEL-Ready-Partnern aus. IGEL Business Continuity & Disaster Recovery (BC&DR) hilft Unternehmen dabei, den sicheren Zugriff auf Windows-Endpunkte wiederherzustellen, die von Ransomware, anderen Cyberangriffen oder Ausfällen betroffen sind. IGEL wurde 2001 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Deutschland sowie US-Niederlassungen in San Francisco und Fort Lauderdale und arbeitet mit einem Ökosystem aus 130 führenden Technologiemarken zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter www.igel.com . Windows ist eine Marke der Microsoft-Unternehmensgruppe. Informationen zu Menlo Security Menlo Security ist der Pionier der Browser Security Platform (BSP), der branchenweit ersten Infrastruktur, die darauf ausgelegt ist, eine hybride Belegschaft aus Menschen und autonomen KI-Agenten zu steuern. Indem Menlo den Browser als neues Unternehmensbetriebssystem in den Mittelpunkt stellt, bietet das Unternehmen eine "Guardian Runtime", die die besonderen Risiken beseitigt, die entstehen, wenn KI-Agenten mit Maschinen-Geschwindigkeit und ohne menschliche Skepsis agieren. Die Menlo-Plattform ermöglicht es der agentenbasierten Unternehmens-KI, vertrauensvoll zu skalieren, und bietet universelle Konnektivität zu Altdaten sowie einheitliche Zero-Day-Bedrohungsprävention über alle Sitzungen hinweg. Menlo genießt das Vertrauen von über 1.000 globalen Unternehmen - darunter acht der zehn größten Finanzinstitute und bedeutende Regierungsbehörden - und schützt über 8 Millionen Nutzer sowie Millionen gleichzeitiger KI-Agenten-Sitzungen. Mit Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien, und unterstützt von Investoren wie JPMorgan Chase, American Express Ventures und Vista Equity Partners sorgt Menlo für die Sicherheit des Browsers im Zeitalter der agentenbasierten Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.menlosecurity.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/igel-geht-partnerschaft-mit-menlo-security-ein-um-den-zero-trust-konformen-sicheren-zugriff-vom-endgerat-auf-den-browser-zu-starken-302850883.html



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