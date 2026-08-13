Wie funktioniert die Übersetzung mit der neuesten Version von ChatGPT Voice? Die Hosts von t3n MeisterPrompter haben das und mehr ausprobiert. Anfang Juli 2026 hat OpenAI GPT-Live-1 veröffentlicht. Das neue Modell in ChatGPT Voice soll vor allem menschlicher klingen und als Live-Übersetzer hilfreich sein. Unterhaltungen mit der Künstlichen Intelligenz sollen sich so natürlicher anfühlen. ChatGPT Voice bei t3n MeisterPrompter im Test Bei t3n MeisterPrompter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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