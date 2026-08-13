Die Württembergische hat ihre Betriebshaftpflicht angepasst und setzt dabei auf ein Bedingungswerk, das aktuelle Risiken berücksichtigt. Zu den Leistungenverbesserungen zählen unter anderem der Einschluss der Neuwertentschädigung und die Mitversicherung von Umweltanlagen. Die Betriebshaftpflichtversicherung gehört zu den wichtigsten Absicherungen für Unternehmen. Die Württembergische passt deshalb ihr Angebot regelmäßig an und hat kürzlich einen neuen Tarif in der Betriebshaftpflichtversicherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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