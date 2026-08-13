Cardano Kurs unter Druck: Grayscale beerdigt den ADA-ETF, doch der Chart sagt etwas anderes

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Grayscale hat den geplanten Cardano-ETF still beerdigt. Der Antrag verschwand am späten Freitagabend zusammen mit denen für Polkadot und Hedera aus den Unterlagen der US-Börsenaufsicht, drei Rücknahmen innerhalb von vier Minuten. Der Cardano Kurs reagierte kaum und liegt am Dienstag bei rund 0,1903 Dollar, ein Minus von 3,3 Prozent binnen 24 Stunden. Genau diese Ruhe sagt mehr über die Lage von ADA aus als die Meldung selbst, denn der Antrag war längst tot.

Cardano Kurs hält stand, obwohl Grayscale den ADA-ETF fallen lässt

Laut CoinDesk erklärte Grayscale in drei getrennten Anträgen, die geplante Ausgabe der Anteile nicht weiterzuverfolgen. Wichtig ist der Unterschied, denn das war eine freiwillige Rücknahme und keine Ablehnung durch die Aufsicht. Keiner der Fonds war jemals wirksam geworden, verkauft wurde nichts.

Der erste Vorstoß für einen Cardano-ETF stammte aus dem Februar 2025. Seither hat ADA rund 70 Prozent verloren, DOT sogar 80 Prozent, und auf das laufende Jahr gerechnet steht beim Cardano Kurs ein Minus von mehr als 41 Prozent. Die Börsenzulassungen waren ohnehin Monate zuvor gestrichen worden.

Auf dem Chart bewegt sich ADA laut CoinGabbar weiter in einem steigenden Kanal. Hält die Unterstützung bei 0,1818 Dollar, rücken 0,2117 und 0,2322 Dollar in den Blick, also elf und 22 Prozent. In nur 24 Stunden wurden dort Long-Positionen über 960.000 Dollar zwangsliquidiert. Selbst das beste Chartziel bringt am Ende 22 Prozent, und genau da beginnt für viele Anleger die eigentliche Frage.

Pepeto zieht Kapital an, während der Cardano Kurs zwischen zwei Marken feststeckt

Diese Frage führt viele Anleger derzeit weg von den etablierten Werten. Wer bei ADA über eine Marktkapitalisierung von fast sieben Milliarden Dollar hinausdenkt, landet schnell bei Projekten, die ihren Börsenstart noch vor sich haben. Entscheidend ist dort nicht die Marktgröße, sondern was ein Projekt schon vor dem Listing liefert.

Die Suche nach einem Aufbau mit besserer Rendite endet bei den meisten Anlegern beim selben Namen. Pepeto ist eine Meme-Coin-Plattform, die Presale-Kapital in funktionierende Börsenwerkzeuge auf Ethereum, BNB Chain und Solana verwandelt. Weil Handel und Übertragungen zwischen den Ketten ohne Gebühren laufen, behalten Halter die Kontrolle darüber, wie ihr Geld zwischen den Netzwerken fließt. Mehrere Werkzeuge laufen bereits live und decken unter einem Dach jeweils eine klare Aufgabe ab. Will ein Halter Token tauschen, übernimmt PepetoSwap den Handel ohne Kosten.

Sollen diese Token danach zwischen Ethereum, BNB Chain oder Solana wechseln, schickt die Brücke sie ohne eine einzige Gebühr weiter. Jeder Halter von Pepeto hat vom ersten Tag an Zugang, und genau deshalb sind bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar in den Presale geflossen. Der Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar, also auf einem Niveau, das große Werte von ihren heutigen Kursen aus nicht bieten können. Dieser Abstand wird größer, weil der Kopf hinter der ersten Pepe-Münze das Projekt vorantreibt und ein Binance-Veteran das Entwicklerteam trägt.

Der Cardano Kurs kann sich von hier aus durchaus erholen, doch beim Presale zählt ein anderer Punkt. Für Sicherheit sorgt dabei SolidProof, denn die Prüfer haben den kompletten Code kontrolliert und bestätigt, noch bevor der erste Token verkauft wurde. Die erste Pepe-Münze brachte es ohne ein einziges eigenes Produkt auf einen Höchstwert von sieben Milliarden Dollar. Analysten rechnen vor, was schon ein Bruchteil dieses Laufs vom heutigen Presale-Preis aus für Wallets bedeutet, die vor dem Listing kaufen.

Fazit zum Cardano Kurs

Der Cardano Kurs hat den Grayscale-Rückzug ohne größere Bewegung verkraftet, doch die Spanne nach oben bleibt eng. Selbst das obere Chartziel von 0,2322 Dollar bedeutet nur rund 22 Prozent Aufschlag. Frühe ADA-Käufer unter 0,03 Dollar sahen die Münze später bei 3,09 Dollar, also das Hundertfache ihres Einsatzes, und genau diese Phase bildet sich gerade rund um Pepeto. Der Pepe-Mitgründer führt einen Presale mit von SolidProof geprüften Verträgen, und das Binance-Listing rückt näher. Wer heute einsteigt, baut die Position auf, die frühe ADA-Käufer rückblickend gern verdoppelt hätten. Der Ausblick für ADA kann sich bessern, doch mit dem Listing schließt sich dieses Fenster, und wer es verstreichen lässt, erinnert sich meist am längsten daran.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie wirkt sich der Grayscale-Rückzug auf den Cardano Kurs aus?

Kaum, weil der Antrag längst inaktiv war und freiwillig zurückgezogen wurde. ADA hält den steigenden Kanal, solange 0,1818 Dollar als Unterstützung trägt, darüber warten 0,2117 und 0,2322 Dollar.

Warum vergleichen Analysten Pepeto mit großen Altcoins wie ADA?

Weil Pepeto funktionierende Börsenwerkzeuge bereits im Einsatz hat, während ADA von seiner Marktgröße gebremst wird. Die offizielle Pepeto-Website bietet einen Einstieg mit näher rückendem Binance-Listing und von SolidProof geprüften Verträgen.