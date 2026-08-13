Das U.S. Bureau of Labor Statistics hat am Donnerstag die US-Erzeugerpreise veröffentlicht. Im Juli blieben diese gegenüber dem Vormonat unverändert; der Konsens lag bei plus 0,2 Prozent. Zudem wurde der Juni-Wert von minus 0,3 auf minus 0,1 Prozent revidiert. Die Jahresrate fiel von 5,5 auf 4,7 Prozent. Die Wall Street reagiert darauf mit leichten Kursgewinnen.Getragen wurde die Stagnation von den Warenpreisen: minus 0,7 Prozent, darin Energie minus 3,1 Prozent, Benzin minus 5,7 Prozent, Nahrungsmittel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär