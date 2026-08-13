An den US-Börsen zeichnet sich am Donnerstag insgesamt wenig Bewegung auf einem hohen Niveau ab. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den schon vortags kaum bewegten Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 53.906 Punkten. Er war vergangene Woche auf einen Rekord geklettert. Den Tech-Index Nasdaq 100, der sich zur Wochenmitte dank positiv aufgenommener Unternehmensausblicke freundlicher präsentiert hatte, sieht IG fast unverändert bei 29.737 Punkten. Ihm fehlt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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