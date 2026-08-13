Vaduz (ots) -
S. D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein empfing am Donnerstag, 13. August 2026, folgende Botschafterin und folgenden Botschafter zur Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben auf Schloss Vaduz:
Hussein Haidar, Botschafter von Libanon, und Mai Anh Chau, Botschafterin der Sozialistischen Republik Vietnam.
Vor der Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben statteten die Botschafterin und der Botschafter Regierungschefin-Stellvertreterin und Aussenministerin Sabine Monauni einen Höflichkeitsbesuch im Regierungsgebäude ab.
Bilder stehen unter nachfolgendem Link zum Download bereit:
www.regierung.li/medienportal
Pressekontakt:
Protokoll der Regierung
T +423 236 67 31
protokoll@regierung.li
Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100941609
S. D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein empfing am Donnerstag, 13. August 2026, folgende Botschafterin und folgenden Botschafter zur Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben auf Schloss Vaduz:
Hussein Haidar, Botschafter von Libanon, und Mai Anh Chau, Botschafterin der Sozialistischen Republik Vietnam.
Vor der Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben statteten die Botschafterin und der Botschafter Regierungschefin-Stellvertreterin und Aussenministerin Sabine Monauni einen Höflichkeitsbesuch im Regierungsgebäude ab.
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