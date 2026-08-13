- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC Research
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|15:38
|Haager Beteiligungs AG - HV-Bericht von GSC Research
|im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC ResearchAnhang: HV-Bericht%20Haager%20Beteiligungs%20AG%20%28GSC%20Research%29.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|30.06.
|Haager Beteiligungs AG - HV am 06.08.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 6. August 2026 im Gasthaus Grainer, Dorfstr. 1, 83527 Kirchdorf um 10:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 80,00 €/Aktie.Den vollständigen Artikel...
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