Daten werden in der Medizin zum wertvollsten Rohstoff der Zukunft. Unternehmen, die biologische Informationen in präzise und klinisch nutzbare Erkenntnisse verwandeln, erschließen sich damit enorme neue Wachstumschancen. Künstliche Intelligenz (KI) kann dabei helfen, Krankheiten früher zu erkennen, Therapien individueller auszuwählen und gesundheitliche Risiken präziser einzuschätzen.Viele dieser Technologien stehen noch am Anfang. Doch genau darin liegt die Chance: Der Markt eröffnet gewaltiges ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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