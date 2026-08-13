Microsoft warnt eindringlich vor der Zwei-Faktor-Authentifizierung mit SMS. Dahinter steckt die Sorge vor KI-gestütztem Phishing. Was sich für Microsoft-Nutzer:innen schon bald deshalb ändert. Eine Möglichkeit der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) ist, sich per SMS einen einmaligen Zahlencode per Textnachricht schicken zu lassen. Dieser muss dann nach dem Passwort eingegeben werden. Zunahme von KI-gestütztem Phishing bereitet Microsoft Sorge Microsoft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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