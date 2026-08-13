Bei der routinemäßigen Gesteinsanalyse auf dem roten Planeten stieß ein Hightech-Instrument der Nasa auf spektakuläre Messwerte. Die unerwarteten Daten könnten etablierte geologische Modelle über die Entstehung des Planeten über den Haufen werfen. Der Mars-Rover Perseverance der US-Weltraumbehörde Nasa hat im Jezero-Krater kleinste Spuren des Minerals Korund entdeckt. Dieser unerwartete Fund überrascht die Fachwelt, wie in einer im Wissenschaftsmagazin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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