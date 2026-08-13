© Foto: OpenAIMeta sperrt in Australien über 750.000 mutmaßliche U16-Konten. Doch viele Jugendliche umgehen das Verbot, während der Konzern bei der Umsetzung auf KI setzt.Meta gab am Donnerstag bekannt, dass der Zugang für mehr als 750.000 Konten entfernt wurde, bei denen der Verdacht bestand, dass sie von Australiern unter 16 Jahren geführt wurden. Das Unternehmen gab an, seit Inkrafttreten des Social-Media-Verbots im Land im Dezember 462.000 mutmaßliche Instagram-Konten von Minderjährigen und 294.000 Facebook-Konten deaktiviert zu haben. Laut Meta umfasst die Zahl über 500.000 Facebook- und Instagram-Konten, die im Januar gelöscht wurden. Das Unternehmen erklärte, es nutze KI, um potenzielle …
Enthaltene Werte: US30303M1027Den vollständigen Artikel lesen
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