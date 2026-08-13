Die Tierversicherung gewinnt an Bedeutung. In Deutschland werden laut einer YouGov-Umfrage derzeit Hunde öfter versichert als Katzen. Wie viele Tierbesitzer sind zum Abschluss einer Tierversicherung bereit? Und in welchen Bereichen spielen Finanzen für sie eine Rolle? Bereits vor Kurzem hatte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) prognostiziert, dass Tierversicherungen auch zukünftig an Bedeutung gewinnen wird. Er geht sogar so weit, zu sagen, dass sie sich bereits vom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact