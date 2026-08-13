Anfang August präsentieren sich die Bauzinsen für zehnjährige Darlehen laut Daten von Interhyp stabil auf einem Niveau von 4%. Während sich die Seitwärtsbewegung kurzfristig fortsetzen dürfte, erwartet die Hälfte der von Interhyp befragten Marktexperten bis zum Jahresende steigenden Zinsen. Der Baufinanzierungsvermittler Interhyp hat ein aktuelles Zinsupdate vorgelegt. Demnach erweisen sich die Finanzierungszinsen für zehnjährige Darlehen Anfang August als stabil. "Wir haben uns bei den Bauzinsen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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