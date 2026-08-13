Krypto News: Bank ruft 200 Dollar für LINK aus. Warum bewegt sich der Chainlink Kurs kaum?

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Die Krypto News dieser Woche drehen sich um eine einzige Zahl, nämlich 200 Dollar für LINK. Standard Chartered startete am Montag die Erstabdeckung für Chainlink und rechnet bis Ende 2030 mit etwa dem 25-fachen des heutigen Kurses. Der LINK Kurs notiert trotzdem bei rund 8,32 Dollar und hat sich in 24 Stunden kaum bewegt. Der Fear and Greed Index steht bei 37 Punkten und damit mitten in der Angstzone. Genau dieser Widerspruch zwischen institutioneller Zuversicht und ängstlicher Stimmung prägt den Handel gerade. Dieser Artikel ordnet die Zahlen hinter dem Kursziel ein. Und zeigt, wohin Anleger schauen, denen vier Jahre Wartezeit zu lang sind.

Krypto News: Standard Chartered ruft 200 Dollar für LINK bis 2030 auf

Der Bericht trägt den Titel Owning the Rails und stammt von Geoff Kendrick, dem Chef der Digital Asset Forschung bei Standard Chartered. Laut The Block startete die Bank am Montag die Abdeckung für LINK mit einem Ziel von 200 Dollar bis Ende 2030, ausgehend von rund 8 Dollar. Chainlink gilt der Bank als einzige Plattform, die den gesamten Lebenszyklus tokenisierter Vermögenswerte über DeFi und die traditionelle Finanzwelt abbilden kann. Kendrick erwartet, dass tokenisierte Vermögenswerte von 340 Milliarden auf 4 Billionen Dollar bis Ende 2028 steigen.

Der Weg dorthin führt in Stufen über 13, 41, 82 und 133 Dollar. Der LINK Kurs notiert laut Crypto.com bei rund 8,32 Dollar, ein Minus von 0,37 Prozent in 24 Stunden bei 153,67 Millionen Dollar Volumen. Die Sieben-Tage-Spanne von Chainlink reicht von 8,06 bis 8,40 Dollar, die Marktkapitalisierung liegt bei 6,23 Milliarden Dollar. Kendrick nennt selbst drei Risiken, nämlich langsamere Umsetzung, Wettbewerb und technische Rückschläge. Die Rechnung geht damit erst über mehr als vier Jahre auf.

Pepeto: Während LINK vier Jahre braucht, stehen hier 10,38 Millionen Dollar vor dem Listing

Genau diese vier Jahre sind der Punkt, an dem die Krypto News für viele Anleger uninteressant werden. LINK braucht dafür erst eine tokenisierte Billionenwirtschaft. Vorverkäufe starten dagegen von einer Basis im niedrigen Millionenbereich.

Während die größten Schlagzeilen auf Banken und Tokenisierung schauen, baut Pepeto Werkzeuge für alltägliche Trader, die sie schon jetzt brauchen. Ein früherer Binance-Experte hat das Projekt um eine Cross-Chain-Bridge herum entworfen, die Token zwischen Netzwerken bewegt. Dazu kommt das PepetoSwap Netzwerk, über das Halter direkt handeln können, ohne auf zentralisierte Plattformen angewiesen zu sein. Diese Werkzeuge funktionieren bereits vor dem Listing. Das trennt Pepeto von den Hunderten Token, die mit nichts außer einem Namen und einem Fahrplan starten, der vielleicht nie umgesetzt wird.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits in den Vorverkauf von Pepeto geflossen, weil die funktionierenden Werkzeuge eine andere Geschichte erzählen als die Hype-Coins, die jeden Marktzyklus überschwemmen. Die Zahl von 420 Billionen Token kopiert exakt jenes Angebot, mit dem der erste PEPE Meme Coin ohne jedes Produkt seinen Höchststand von 11 Milliarden Dollar erreichte. Sicherheit entsteht hier durch die Prüfung von SolidProof, denn die Firma hat den kompletten Programmcode kontrolliert und freigegeben, noch bevor der erste Käufer einzahlen konnte.

Käufer bekommen damit eine bestätigte Kontrolle des Codes, bevor sie Geld einsetzen. Diese Transparenz erklärt zum Teil, warum weiter Kapital in den Vorverkauf fließt, obwohl der breite Markt in Angst verharrt. Der vollständige Entwicklungsplan liegt auf der Projektseite für alle offen, die vorab in die Details schauen wollen. Wer beitreten möchte, kann Token zu 0,000000188 Dollar sichern, bevor die aktuelle Stufe voll ist. Die wachsende Zahl der Wallets zeigt, dass hier eine der aktivsten Gemeinschaften des Marktes steht.

Fazit

Die Krypto News der Woche zeigen eine Bank, die für LINK vier Jahre und eine Billionenrechnung ansetzt. Wer diese vier Jahre abkürzen will, schaut auf Einstiege vor dem Listing. Wenige Stunden früher im Vorverkauf entscheiden darüber, ob man dabei ist oder anderen beim Feiern zusieht. Frühe Halter des ursprünglichen PEPE Coins traten teils nur einen Tag vor der Masse ein und standen danach anders da. Diese Kapitalwelle läuft auf Token mit fertigen Produkten zu. Der Einstieg in den Pepeto Vorverkauf, während der Markt noch in Angst sitzt, sichert die frühe Position, bevor sich das Fenster endgültig schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was steckt hinter dem 200 Dollar Ziel für LINK?

Standard Chartered erwartet tokenisierte Vermögenswerte im Wert von 4 Billionen Dollar bis Ende 2028. Daraus leitet die Bank ein LINK Ziel von 200 Dollar bis Ende 2030 ab. Drei Risiken nennt der Bericht ausdrücklich.

Warum fällt Pepeto derzeit auf?

Der Vorverkauf hat mitten in der Marktangst mehr als 10,38 Millionen Dollar gesammelt und zeigt eine Nachfrage, die die meisten Vorverkaufstoken nicht erreichen. Der Vertrag wurde vor dem Start von SolidProof geprüft. Sämtliche Details finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.