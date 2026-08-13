Die KI-Revolution hat einen wunden Punkt. Erst kürzlich brachte es ein bekannter Tech-Milliardär auf den Punkt: Nicht die Rechenleistung bremst den Ausbau der KI-Infrastruktur. Es ist ein anderes unscheinbares Bauteil. Die Nachfrage danach explodiert förmlich und das Angebot kommt kaum hinterher. Eine Lücke, die sich eher vergrößert als schließt.Ein Konzern sitzt mitten im Zentrum dieses Engpasses. Er beliefert bereits führende Anbieter und hat sich zudem zahlreiche langfristige Lieferverträge mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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