Die Dell-Aktie setzt ihre starke Rally fort. Am Donnerstag gewinnt das Papier 3,25 Prozent auf 433,63 Euro und damit 13,65 Euro (Stand: 16:05 Uhr). Rückenwind liefern starke Zahlen aus der Hardwarebranche. Bereits am Vortag war die Aktie um knapp 10 Prozent gestiegen, nachdem ein Serverhersteller mit einem überraschend starken Ausblick die Erwartungen an eine anhaltend hohe Nachfrage nach KI-Servern gestärkt hatte. Im Mittelpunkt steht das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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