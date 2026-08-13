https://www.bernecker.info/

APPLIED MATERIALS legt heute nach US-Börsenschluss die Zahlen für das dritte Fiskalquartal vor. Der Konsens erwartet einen Umsatz von 9,02 Mrd. $, davon 6,95 Mrd. $ im Semiconductor Systems-Geschäft und 1,76 Mrd. $ bei Applied Global Services. Das bereinigte EPS soll 3,42 $ erreichen, die Bruttomarge 50,1 %.Nach der starken Vorgabe von LAM RESEARCH sollte der Blick vor allem auf das Oktober-Quartal gehen. Der Markt kalkuliert bislang mit 9,62 Mrd. $ Umsatz und 3,72 $ EPS. Die Buy-Side dürfte inzwischen deutlich höher liegen. In einer Regressionsanalyse auf Basis historischer AMAT- und Lam-Guidances erscheint für Semiconductor Systems plus Services ein Quartalswert von rund 10,5 Mrd. $ möglich. Das läge etwa 1,2 Mrd. $ über dem aktuellen Konsens von 9,3 Mrd. $ für diese beiden Bereiche.Zusätzlich könnte APPLIED MATERIALS die Wachstumsprognose für das Semiconductor-Systems-Geschäft 2026 von bislang mehr als 30 % auf rund 40 % anheben. Der Konsens liegt bei etwa 35 %.Ein Umsatzsignal klar oberhalb von 10 Mrd. $ und eine höhere Wachstumsprognose für 2026 sollte die jüngste Neubewertung weiter stützen.+ 113 % seit Jahresanfang erfordern Top-Zahlen!Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbrief