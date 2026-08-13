© Foto: Erstellt mithilfe von CanvaIBM integriert OpenAI-Modelle und Codex in seine KI-Beratung und will damit Unternehmen bei Automatisierung, Modernisierung und Cybersicherheit unterstützen.IBM arbeitet mit OpenAI zusammen, um Unternehmen bei der Implementierung von KI in ihren gesamten Geschäftsbereichen zu unterstützen und gleichzeitig die Cybersicherheit zu stärken. IBM gab am Donnerstag bekannt, dass die neue Partnerschaft zukunftsweisende Modelle wie GPT-5.6 und Produkte wie Codex und ChatGPTWork in die KI-Beratungsplattform von IBM integriert. Die Beratungsplattform kombiniert KI-Agenten, Branchenressourcen und Cybersicherheitsfunktionen, um Unternehmen bei der sicheren und skalierbaren Implementierung von KI zu …
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