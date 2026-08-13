Erhöhte Cashback-Sätze und Ausweitung auf alle Einkäufe mit Klarna ab dem Tarif "Plus"

Die Pläne umfassen nun bis zu 23 erstklassige Abonnements, darunter die Neuzugänge NordVPN, Livi, foodora und Voi

Klarna, die globale Digitalbank und Anbieter flexibler Zahlungslösungen, hat heute die bislang umfassendste Erweiterung seines Mitgliedschaftsprogramms vorgestellt. Die überarbeiteten Mitgliedschaftsstufen sehen mehr Cashback, Vergünstigungen im Wert von bis zu 6.000 Euro sowie den Wegfall von Servicegebühren vor und machen die Klarna-Mitgliedschaft damit mehr als rentabel.

Die verbesserte Mitgliedschaft von Klarna umfasst vier Stufen, die für unterschiedliche Mitgliedergruppen konzipiert sind. Sie alle verfolgen jedoch denselben flexiblen Ansatz: Sie zahlen nur für die Mitgliedschaft bei Klarna, die zu Ihrem Lebensstil passt. Die Option "Später bezahlen" ist bei Partnerunternehmen kostenlos, mit "Everywhere" (ehemals "Core") erhalten Sie einen noch umfassenderen gebührenfreien Zugang, und wenn Sie die Stufen zu "Plus", "Premium" oder "Max" aufsteigen, erwarten Sie umfangreichere Cashback-Prämien, größere Vorteile im Alltag sowie ein stetig wachsendes Angebot an Abonnements und Schutzleistungen.

Eine Klarna-Mitgliedschaft ist von Grund auf eine fairere Alternative zur Kreditkarte. Einer der größten Unterschiede ist die Flexibilität: Während Sie bei anderen Karten für ein Jahr gebunden sind, passt sich Ihre Klarna-Mitgliedschaft Ihrem Leben an. Erhöhen Sie Ihr Limit für einen Monat, in dem Sie viel auf Reisen sind, und senken Sie es wieder, wenn Ihr Leben wieder ruhiger wird ganz ohne Gebühren und ohne Bindung für ein ganzes Jahr. Sie zahlen keine Zinsen bei "Später bezahlen" und stehen nicht unter Kaufdruck, sodass Sie jeden Monat das Beste aus Ihrem Geld herausholen können.

Die Überarbeitung der Klarna-Mitgliedschaft umfasst drei wesentliche Änderungen:

Attraktive neue Vergünstigungen im Wert von bis zu 6.000 pro Jahr: Wir haben kürzlich NordVPN, Livi, foodora und Voi zu den bestehenden Abonnements wie ClassPass, Headspace, The New York Times, Condé Nast, Storytel, Picsart, Blinkist und Clue hinzugefügt . Darüber hinaus erhalten Sie Reisedaten, Status-Upgrades in Hotels, Zugang zu Flughafen-Lounges, und Mitglieder im Vereinigten Königreich können im Rahmen ihrer Mitgliedschaft jetzt auch exklusive Mobilfunktarife mit unbegrenztem Datenvolumen nutzen.

Wir haben kürzlich NordVPN, Livi, foodora und Voi zu den bestehenden Abonnements wie ClassPass, Headspace, The New York Times, Condé Nast, Storytel, Picsart, Blinkist und Clue hinzugefügt . Darüber hinaus erhalten Sie Reisedaten, Status-Upgrades in Hotels, Zugang zu Flughafen-Lounges, und Mitglieder im Vereinigten Königreich können im Rahmen ihrer Mitgliedschaft jetzt auch exklusive Mobilfunktarife mit unbegrenztem Datenvolumen nutzen. Wegfall aller Servicegebühren: Bezahlen Sie mit Klarna Everywhere gebührenfrei in jedem Geschäft. Bei Partnergeschäften ist die Option "Später bezahlen" für alle kostenlos eine Mitgliedschaft ist nicht erforderlich

Bezahlen Sie mit Klarna Everywhere gebührenfrei in jedem Geschäft. Bei Partnergeschäften ist die Option "Später bezahlen" für alle kostenlos eine Mitgliedschaft ist nicht erforderlich Mehr Cashback: Je höher Ihre Stufe, desto mehr erhalten Sie zurück Cashback für Mitglieder: Bis zu 1,5 Cashback für jeden Einkauf mit Klarna Partner-Cashback: Bis zu 4-facher Cashback im Vergleich zum regulären In-App-Cashback-Angebot bei ausgewählten Händlern

Je höher Ihre Stufe, desto mehr erhalten Sie zurück

Dies baut auf allem auf, was Mitglieder bereits an einer Klarna-Mitgliedschaft lieben, wie beispielsweise Schadens- und Diebstahlschutz, eine Bestpreisgarantie, Käuferschutz und exklusive Händlerrabatte. Auf höheren Stufen gibt es zudem eine Karte aus Metall, eine Reiseversicherung, Zugang zu Flughafen-Lounges sowie einen Stornierungsschutz aus beliebigen Gründen für Live-Veranstaltungen und Reisen.

Mitglieder können außerdem ihre bei Klarna gesammelten Cashback-Punkte direkt bei führenden Partnern aus der Reise- und Hotelleriebranche einlösen, einschließlich globaler Vielfliegerprogramme wie The British Airways Club, Flying Blue und Turkish Airlines Miles&Smiles sowie renommierter Hotelprogramme wie ALL Accor, IHG One Rewards, Hilton Honors, Radisson Rewards, Wyndham Rewards und Global Hotel Alliance Discovery.

"Das ist die Demokratisierung von Banking-Vergünstigungen. Sie sollten sich nicht für ein Jahr binden und eine Kreditkarte beantragen müssen, um Cashback und Premium-Vorteile zu erhalten. Eine Klarna-Mitgliedschaft ist flexibel, transparent, nicht von Schulden abhängig, und hinsichtlich des Gegenwerts gibt es in Europa nichts, was auch nur annähernd vergleichbar wäre", so Sebastian Siemiatkowski, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Klarna.

"Die Menschen möchten mehr aus ihrem Geld herausholen, ohne die üblichen Hindernisse, die damit einhergehen. Bei Klarna können Sie die Stufe wählen, die zu Ihrem Leben passt, und diese jederzeit anpassen, wenn sich Ihre Lebensumstände ändern der Wert gehört immer Ihnen. So arbeitet das Geld für Sie und nicht umgekehrt. Wir bauen also gerade ein Netzwerk für den täglichen Umgang mit Geld auf", fügte Siemiatkowski hinzu.

Nichtmitglieder können Klarna ohne Servicegebühren überall dort nutzen, wo es an der Kasse angeboten wird, einschließlich Zahlungen in drei Raten, vollständige Zahlung und Klarna-Finanzierung (vorbehaltlich der Berechtigung). Außerdem können sie Klarna Balance und die Klarna-Karte im Debit-Modus nutzen, Cashback bei ausgewählten Händlern in der Klarna-App erhalten und auf App-Funktionen wie Sendungsverfolgung, Wunschlisten, Benachrichtigungen bei Preissenkungen und Kundenkarten zugreifen.

Klarna-Mitglieder profitieren von all dem und vielem mehr in vier Mitgliedschaftsstufen, die genau auf ihre individuellen Zahlungs-, Spar- und Ausgabengewohnheiten zugeschnitten sind. Neue Mitglieder erhalten den ersten Monat "Klarna Everywhere" oder "Plus" für nur 0,99 €, oder 30 Rabatt auf die ersten drei Monate "Premium" oder "Max".

Die neuen Mitgliedschaften werden in den kommenden Wochen schrittweise in Dänemark, Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Spanien, Belgien, dem Vereinigten Königreich, Norwegen, Schweden und Finnland eingeführt; weitere Regionen werden in Kürze folgen.

Die Mitgliedschaftsmodelle

Klarna Everywhere (4,99 €/Monat) Nutzen Sie Klarna überall

Schalten Sie den Zugang frei, um Klarna überall dort zu nutzen, wo Visa akzeptiert wird ohne Servicegebühren und zum Preis von einem Kaffee pro Monat. Nach zwei gebührenfreien Einkäufen hat sich die Investition bereits amortisiert.

Nutzen Sie Klarna gebührenfrei überall dort, wo Visa akzeptiert wird (vorbehaltlich einer Bonitätsprüfung)

Eine Klarna-Kreditkarte, einschließlich einer physischen Karte (vorbehaltlich der Berechtigung)

Zugriff auf die Einmalkarte

Exklusive Rabatte in der Klarna-App im Wert von 15 pro Monat

Plus Zugang zum klassischen Klarna-Toolkit: Flexible Zahlungsmöglichkeiten und die Option "Sofort bezahlen" überall dort, wo Klarna an der Kasse angeboten wird Klarna-Guthaben und Klarna-Karte im Debit-Modus Klarna-Finanzierung (vorbehaltlich einer Bonitätsprüfung) Cashback bei ausgewählten Händlern in der Klarna-App sowie weitere In-App-Funktionen wie Sendungsverfolgung, Wunschlisten, Benachrichtigungen bei Preissenkungen und Kundenkarten.

Zugang zum klassischen Klarna-Toolkit:

Klarna Plus (9,99 €/Monat) Mehr verdienen, mehr sparen, weniger Sorgen

Cashback auf alle Ihre Ausgaben, dazu Schutz für Ihre Einkäufe und attraktive Vorteile.

Alles aus Everywhere, plus:

Kumulierbare Cashback-Prämien: 0,5 Cashback jedes Mal, wenn Sie mit Klarna bezahlen egal, ob per Debitkarte oder auf Rechnung -, monatlich ausgezahlt am Klarna Rewards Day 2-faches Partner-Cashback in der App: Doppelte Punkte in ausgewählten Geschäften, wenn Sie über die Klarna-App einkaufen

Höhere Zinsen auf Ihre Ersparnisse: 0,1 zusätzlich zum aktuellen Klarna-Standardzinssatz

Abonnements wie ClassPass, Bon Appétit, Epicurious und Laundryheap

Käuferschutz: Deckung bei Beschädigung und Diebstahl bis zu 500

30-Tage-Bestpreisgarantie: Haben Sie das Produkt woanders günstiger gefunden? Dann erhalten Sie die Differenz zurück

Exklusive Rabatte in der Klarna-App im Wert von 80 pro Monat, beispielsweise bei Booking.com, Nike, MediaMarkt oder Sephora

Mehr Reisevorteile: Ermäßigte Lounge-Pässe an über 1.900 Flughäfen weltweit GHA-Gold-Status bei der Global Hotel Alliance 1 GB Reisedatenvolumen: eSIM in über 200 Ländern

Zugang zum vorrangigen Kundensupport von Klarna

Klarna Premium (19,99 €/Monat) Mehr von allem, mit Premium-Zugang

Erhalten Sie bis zu 12 Abonnements zum Preis von einem, dazu Cashback, Käuferschutz, Reiseschutz, eine Karte aus Metall sowie Zugang zu einem speziellen Support-Team.

Alles aus Plus, plus:

1 Cashback für Mitglieder auf alle Klarna-Zahlungen und ein 3-facher In-App-Partner-Cashback-Multiplikator

Noch höhere Zinsen auf Ihre Ersparnisse: 0,2 zusätzlich zum aktuellen Zinssatz

Bis zu 12 digitale Abonnements, unter anderem NordVPN, Classpass, Headspace, die New York Times, foodora, Vogue, GQ, Voi, Blinkist und Clue

Erweiterter Käuferschutz sowie eine um 24 Monate verlängerte Garantie auf Ihre Einkäufe

Noch bessere Reisevorteile: Weltweite Reise- und Mietwagenversicherung 2 GB Reisedatenvolumen GHA-Platinum-Status bei der Global Hotel Alliance Weitere vergünstigte Lounge-Pässe an über 1.900 Flughäfen weltweit

Eine Premium-Karte aus silbernem Metall

Zugang zu einem speziellen Klarna-Supportteam

Klarna Max (44,99 €/Monat) Maximieren Sie den Wert Ihres Geldes, Ihren Schutz und Ihre Abonnements

Die höchsten Cashback-Sätze, die Klarna anbietet, bis zu 23 Abonnements und ein Reiseschutz, der sogar stornierte Reisen erstattet. Für Mitglieder, die wollen, dass alles jederzeit reibungslos funktioniert.

Alles aus Premium, plus:

1,5 Mitglieder-Cashback auf alle Klarna-Zahlungen Plus ein 4-facher In-App-Partner-Cashback-Multiplikator

Maximale Zinsen auf Ihr Sparguthaben: 0,5 zusätzlich zum aktuellen Zinssatz

Bis zu 23 digitale Abonnements, unter anderem NordVPN, Classpass, Headspace, die New York Times, foodora, Voi, Blinkist, Clue, The New Yorker, Wired, Vanity Fair, Vogue, GQ, Condé Nast Traveler, Architectural Digest, Bon Appétit und Epicurious

Ein kostenloser Mobilfunktarif mit unbegrenztem Datenvolumen (nur im Vereinigten Königreich)

Stornierungsschutz aus beliebigen Gründen für Reisen und Veranstaltungen: 70 Rückerstattung bei nicht erstattungsfähigen Reisen und Veranstaltungen, die mindestens 24 Stunden im Voraus storniert werden

Die besten Reisevorteile: Unbegrenzter kostenloser Zugang zu Flughafen-Lounges GHA-Titanium-Status bei der Global Hotel Alliance 5 GB Reisedatenvolumen

Eine Premium-Karte aus roségoldfarbenem Metall

Das Angebot kann je nach Region variieren.

Forward-Looking Statements

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer künftigen finanziellen Entwicklung, unserer Geschäftsstrategie, unseren Wachstumszielen und unseren Marktchancen. Begriffe wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "werden", "könnten", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und Annahmen behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben unsere Auffassung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder und basieren auf den uns derzeit vorliegenden Informationen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Anleger sollten sich daher nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen und die Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen einsehen, um sich ein umfassenderes Bild von den Risiken zu verschaffen.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit weltweit über 119 Millionen aktiven Klarna-Nutzerinnen und -Nutzern und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag bietet das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetzwerk von Klarna den Kunden die Möglichkeit, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kundinnen und Kunden können online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay mit Klarna bezahlen. Mehr als eine Million Einzelhändler setzen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen unter Klarna.com.

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