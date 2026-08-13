Mainz (ots) -
ZDF-Programmhinweis
Bitte aktualisierten Programmtext beachten:
Sonntag, 16. August 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz
Dolce Vita im "ZDF-Fernsehgarten"! Mit Italo-Hits, Carbonara, einer Tiramisu-WM und 80 Jahren Vespa-Kult verwandelt sich der Lerchenberg in eine riesige Open-Air-Piazza voller Lebensfreude.
Gäste: Nino de Angelo, Rosanna Rocci, Pietro Basile, Engelbert, Ragazzki, Esteriore Brothers, ANDITA, Joyello Sabatelli und Mamma Culinaria.
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6333018
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Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
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Dolce Vita im "ZDF-Fernsehgarten"! Mit Italo-Hits, Carbonara, einer Tiramisu-WM und 80 Jahren Vespa-Kult verwandelt sich der Lerchenberg in eine riesige Open-Air-Piazza voller Lebensfreude.
Gäste: Nino de Angelo, Rosanna Rocci, Pietro Basile, Engelbert, Ragazzki, Esteriore Brothers, ANDITA, Joyello Sabatelli und Mamma Culinaria.
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