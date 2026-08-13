Abbvie - ABBV: Widerstand ist jetzt Unterstützung!

10.9 Mrd.-Deal!

Apogee Therapeutics soll das Immunologie-Portfolio bei Abbvie stärken! Optimistischer Ausblick auf das Gesamtjahr 2026!

Abbvie (ABBV) - US00287Y1091

Rückblick: Mit einer kräftigen Erholung von unter 200 USD auf zeitweise über 265 USD hat die AbbVie-Aktie im vergangenen Vierteljahr eine stabile Aufwärtsbewegung etabliert. Nach dem Tief im Mai wurden zunächst der 20er-EMA und anschließend auch der 50er-EMA zurückerobert, die inzwischen beide klar aufwärts gerichtet sind und die positive Bewegung untermauern. Besonders wichtig war der Ausbruch über den hartnäckigen Widerstand bei 250 USD, der nun erfolgreich von oben getestet wird und sich zu einer wichtigen Unterstützung entwickelt hat - ein klassisches Pullback-Setup.

Abbvie-Aktie: Chart vom 13.08.2026, Kürzel: ABBV Kurs: 252.68 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Solange die Aktie die Unterstützung bei 250 USD verteidigt, bleibt der Ausbruch technisch intakt und die übergeordnete Aufwärtsbewegung spricht für weiter steigende Kurse. Dreht der Kurs von diesem Niveau wieder nach oben und überwindet die kurzfristige Hürde bei rund 253 USD, dürfte dies neue Anschlusskäufe auslösen. Anschließend erscheint ein erneuter Anlauf auf die bisherigen Hochs um 260 USD und im Erfolgsfall sogar die Fortsetzung der Rallye auf neue Rekordstände realistisch.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Aktie dagegen nachhaltig unter die Unterstützung bei 250 USD zurück, wäre der vorherige Ausbruch zunächst gescheitert. In diesem Fall könnte sich die Korrektur bis an den 50er-EMA oder zur nächsten markanten Unterstützung ausweiten. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb der 250-USD-Marke platzieren, da ein Bruch dieses ehemaligen Widerstands das positive Chartbild deutlich eintrüben würde.

Meinung

AbbVie wurde 2013 als Abspaltung von Abbott Laboratories gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Chicago im US-Bundesstaat Illinois. Das biopharmazeutische Unternehmen entwickelt und vermarktet Medikamente unter anderem in den Bereichen Immunologie, Onkologie, Neurowissenschaften, Ästhetische Medizin und Augenheilkunde. Zu den wichtigsten Produkten zählen Skyrizi, Rinvoq und Botox. AbbVie übernimmt das Biotechnologieunternehmen Apogee Therapeutics für rund 10.9 Milliarden USD beziehungsweise 135.11 USD je Aktie in bar, was einem Aufschlag von rund 49 Prozent auf den vorherigen Schlusskurs entspricht. Mit der Übernahme stärkt AbbVie sein Immunologie-Portfolio und sichert sich vor allem den vielversprechenden Antikörper Zumilokibart zur Behandlung von Neurodermitis sowie weitere Entwicklungsprogramme gegen Asthma und andere entzündliche Erkrankungen. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2026 erwartet und steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre und der zuständigen Behörden. Bei Berücksichtigung der pharma-typischen Volatilität kommen wir zur einer insgesamt bullischen Einschätzung.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 445.59 Milliarden USD

Meine Meinung zu Abbvie ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.finanztrends.de/news/abbvie-aktie-109-milliarden-fuer-apogee/

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Autor: Thomas Canali

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