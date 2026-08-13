Ukrainische Angriffe treffen Russlands Raffinerien immer härter. Moskau muss bereits Treibstoff importieren. Doch reicht der Druck aus, um Putins Kriegswirtschaft ernsthaft ins Wanken zu bringen?Die Ukraine nimmt zunehmend Russlands Energieinfrastruktur ins Visier. Allein im Juli wurden Berichten zufolge mehr als 100 Langstreckenangriffe auf Ziele tief im russischen Hinterland registriert. Getroffen wurden unter anderem große Raffinerien und Petrochemieanlagen. Die Folgen sind spürbar, wie Jan Willhöft von Axino Capital in der neuen Ausgabe von Hard Assets erklärt. Russlands Raffinerieauslastung soll gegenüber dem saisonal üblichen Niveau deutlich gesunken sein. Moskau reagiert mit …
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