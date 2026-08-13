Die Reform der privaten Altersvorsorge geht im Januar 2027 an den Start - und viele Unternehmen scharren schon mit den Hufen. Aber wer plant eigentlich was? Das IVFP hat eine Befragung unter potenziellen Anbietern eines Altersvorsorgedepots durchgeführt und die Lage gecheckt. Was planen die Produktgeber fürs Altersvorsorgedepot? Ab 01.01.2027 dürfen Banken, Versicherer, Fondsgesellschaften, Neobroker etc. ihre neuen, staatlich geförderten Produkte verkaufen. Wie laufen die Vorbereitungen? Wer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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