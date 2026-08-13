Ein Designer und ein Copywriter haben KI-Tools, die Webseiten nach freizugänglichen Trainingsdaten durchforsten, den Kampf angesagt. Mit einer besonderen Schriftart wollen sie die Künstliche Intelligenz am Scraping hindern. Um kostengünstig an Trainingsdaten zu kommen, nutzen zahlreiche KI-Unternehmen Bots, um Webseiten nach verwertbaren Inhalten zu durchforsten. Die Tools schnappen sich dabei oftmals den HTML-Code der Webseite, analysieren den darin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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