© Foto: Oliver Berg/dpaMicrosoft zieht sich in China schrittweise zurück und verlagert Teile seiner Forschungsaktivitäten und Talente zunehmend ins Ausland.Microsoft reduziert seine Präsenz in China, wie Reuters am Donnerstag berichtete. Laut dem Bericht, der sich auf Unternehmensdokumente und ungenannte Quellen innerhalb des Unternehmens stützt, hat das Unternehmen mindestens 15 Microsoft-Niederlassungen und Joint Ventures in China geschlossen und von einer Strategie des "Rückzugs" gesprochen. Laut dem Bericht haben das wachsende Misstrauen zwischen China und den USA sowie sinkende Gewinne und geopolitische Risiken den stetigen, aber stillen Rückzug des Unternehmens vom Markt veranlasst. Der Rückzug läuft …
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