München (ots) -Die Betano Sound of Sports Studie - eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag von Betano (https://www.betano.de/), der Premium-Sportwettenmarke von Kaizen Gaming (https://kaizengaming.com/), zeigt: Ausgerechnet junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren messen dem Radio beim Verfolgen großer Sportereignisse im Vergleich zu allen anderen Altersgruppen die größte Bedeutung zu. So gaben 46 % von ihnen an, Radio sei ihnen diesbezüglich (sehr) wichtig - deutlich mehr als im Bevölkerungsdurchschnitt (26 %) und mehr als doppelt so viele wie unter den über 55-Jährigen (21 %). An der Umfrage nahmen vom 7. bis 9. August insgesamt 2.061 Menschen in Deutschland teil.Gen Z führt die Radio-Affinität anDer Trend bestätigte sich auch auf Generationenebene: 37 % der Gen Z gaben an, Radio sei ihnen beim Verfolgen von Sportereignissen (sehr) wichtig, gefolgt von den Millennials (27 %), der Generation X (25 %) und den Babyboomern (21 %). Auch beim tatsächlichen Medienverhalten während der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zeigte sich dieses Muster: 16 % der 18- bis 24-Jährigen gaben an, die WM-Spiele (auch) über das Radio verfolgt zu haben. Das waren mehr als doppelt so viele wie im Durchschnitt aller Befragten (7 %) und rund viermal so viele wie unter den über 55-Jährigen (4 %)."Diese Ergebnisse unserer Sound of Sports Studie zeigen: Das Radio hat für Sportfans einen festen Platz, und gerade für die nächste Generation ist es besonders relevant", sagt Nikolai Jelev, Country Manager Betano Germany, Kaizen Gaming. "Als Sponsor des Deutschen Radiopreises freuen wir uns, ein Medium zu unterstützen, das Sport und Emotion auf besondere Weise zusammenbringt."Radio schafft unvergessliche MomenteDass Radio dabei weit mehr ist als Hintergrundberieselung, zeigte ein weiterer Befund der Betano Sound of Sports Studie: Von denjenigen, die die Fußball-WM 2026 (auch) über das Radio verfolgt haben, gaben mehr als vier von zehn Befragten (41 %) an, während des Turniers einen besonders einprägsamen oder emotionalen Moment über dieses Medium erlebt zu haben.Fußballbegeisterung überlebt frühes deutsches AusscheidenDie Betano Sound of Sports Studie liefert zudem Einblicke in die Widerstandsfähigkeit der deutschen Fußballleidenschaft: Nach dem frühen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale blieben 90 % der WM-Zuschauerinnen und -Zuschauer dem Turnier treu. 7 % verfolgten die WM danach sogar noch intensiver, 30 % genauso intensiv wie zuvor. Nur etwa jeder Zehnte (10 %) stieg komplett aus. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Begeisterung der Deutschen für den Fußball über die Nationalmannschaft hinausreicht.Brücke zum Deutschen Radiopreis am 10. SeptemberDie Ergebnisse der Betano Sound of Sports Studie bilden den inhaltlichen Auftakt zum Deutschen Radiopreis, der am 10. September 2026 in Hamburg verliehen wird. Als Sponsor des Preises setzt sich Betano für ein Medium ein, das wie der Sport Menschen verbindet, begleitet und bewegt.MethodenhinweisDie Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum vom 07. bis 09.08.2026 insgesamt 2.061 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.Pressekontakt:Luca BroensBurson GmbHkaizengaming@bursonglobal.comOriginal-Content von: Kaizen Betano, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153681/6333029