© Foto: Razieh Poudat - ISNA/APDer Iran will aus der wichtigsten Ölroute der Welt ein Machtinstrument machen. Doch Experten halten die Forderung für kaum durchsetzbar - und warnen vor einem Deal, der Hormus dauerhaft verändern könnte.Der Iran verlangt für die Wiederöffnung der Straße von Hormus weitreichende Zugeständnisse - und bringt dabei ein Gebührensystem ins Spiel, das ihm nach Berechnungen von Experten jährlich fast 20 Milliarden US-Dollar einbringen könnte. Vorgesehen wären Abgaben von 5 bis 7 Prozent pro Barrel Öl. Allein bei 5 Prozent lägen die möglichen Einnahmen je nach Ölpreis und Volumen bei 18 bis 25 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Für die USA und die Golfstaaten gilt diese Forderung jedoch als kaum …
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