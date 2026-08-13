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Dow Jones News
13.08.2026 18:39 Uhr
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XETRA-SCHLUSS/DAX geht im Handelsverlauf die Puste aus

DJ XETRA-SCHLUSS/DAX geht im Handelsverlauf die Puste aus

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einer zwischenzeitlich freundlichen Tendenz kaum verändert geschlossen. Der DAX verabschiedete sich mit einem Minus von 0,1 Prozent und 6.300 Punkten praktisch auf dem Tagestief aus dem Handel. Die Erzeugerpreise für Juli aus den USA sorgten für keinen Impuls mehr, nachdem sie wie am Vortag bereits die Verbraucherpreise eine gemäßigte Inflation gezeigt hatten, was der US-Notenbank die Möglichkeit einräumen könnte, über eine Zinsanhebung zunächst weiter nachzudenken.

Die bislang überwiegend stark verlaufende Berichtssaison mit robustem Gewinnwachstum der Unternehmen hatten zunächst für einen anziehenden DAX gesorgt, der sich seinem Rekordhoch bis auf knapp 100 Punkte näherte. Dabei halfen auch deutlicher sinkende Ölpreise, was Inflationssorgen dämpfte. Im späten Handel erholten sich die Ölpreise aber wieder deutlich, was den DAX bremste. Das spiegelte sich am Anleihemarkt in im späten Geschäft von den Tagestiefs zurückkommenden Renditen wider.

Im DAX stiegen RWE um 2,6 Prozent und waren damit hinter Continental (+3,0%) der Tagesgewinner. Die finalen Geschäftszahlen des Versorgers hätten erneut dessen Ertragskraft betont, hieß es. Im MDAX schossen TKMS nach der Zahlenvorlage vom Vortag um weitere 10,2 Prozent nach oben, laut Marktteilnehmern angetrieben von positiven Analystenkommentaren. Bernstein erwartet signifikante Anhebungen der Gewinnprognosen, wenn der Konsens die jüngste Auftragswelle einpreise, sowie eine Erhöhung der mittelfristigen Ziele im nächsten Quartal.

Der Kurs der Mutter Thyssenkrupp machte einen Satz um 9,1 Prozent, nachdem im dritten Quartal die Umsatzerwartungen des Marktes übertroffen wurden, Ergebnis und Cashflow die Schätzungen aber verfehlten.

Hellofresh gaben nach Geschäftszahlen um 3 Prozent nach. Der Gewinnausblick für das laufende Jahr sei zwar bestätigt worden, der Ausblick aber weniger verheißungsvoll, hieß es.

Ottobock verloren 1,5 Prozent. Der Prothesenhersteller konnte Umsatz, Gewinn und Margen steigern. Das Wehrtechnikunternehmen Vincorion ist bei der Vorlage der endgültigen Halbjahresergebnisse etwas optimistischer für die Umsatzentwicklung 2026 geworden. Der Kurs der ehemaligen Jenoptik-Tochter legte um 10 Prozent zu.,

Sixt stiegen um 3 Prozent,. Nach einem guten Auftaktquartal habe sich die solide operative Entwicklung in der zweiten Berichtsperiode fortgesetzt, kommentierte Metzler. Unter Druck standen Energiekontor mit einem Minus von 6,7 Prozent. Das Unternehmen steigerte zwar im ersten Halbjahr den Umsatz deutlich, verzeichnete aber gleichzeitig rückläufige operative Gewinne. 

Index     zuletzt* +/- % +/- % YTD 
DAX       26.300  -0,1    7,4 
DAX-Future   26.397  -0,2    7,0 
XDAX      26.328  -0,1    7,1 
MDAX      32.265  -0,2    5,3 
TecDAX      4.063  -0,1    12,1 
SDAX      18.553  +0,3    8,0 
zuletzt       +/- Ticks 
Bund-Future 125,00   +26,0 
*gerundet

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

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August 13, 2026 12:05 ET (16:05 GMT)

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