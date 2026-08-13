SanDisk hat mit seinem Investorentag die Fantasie im Speichersektor neu entfacht. Die Aktie sprang am Donnerstag zweistellig in die Höhe und zog die Konkurrenz gleich mit nach oben. SanDisk hat den Speichersektor am Donnerstag wieder wachgeküsst. Die Aktie des Spezialisten für Datenspeicherlösungen legte bis zur Mittagszeit um mehr als zehn Prozent zu, nachdem das Unternehmen auf seinem Investorentag ein langfristiges Finanzmodell vorgestellt hatte. Auch andere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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