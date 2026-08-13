© Foto: Michael Kappeler/dpaApple verhandelt mit Verlagen über neue Deals für Siri. Hochwertige Inhalte sollen die KI zuverlässiger machen und Fehler bei Nachrichten vermeiden.Apple verhandelt mit Verlagen über neue Verträge, um deren Inhalte für aktuelle Nachrichten und Informationen in seiner KI-gestützten Siri zu nutzen, wie das Wall Street Journal berichtet. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen hat sich der iPhone-Hersteller in den vergangenen Monaten an mehrere Medienhäuser gewandt. Die geplanten mehrjährigen Vereinbarungen sollen Apple Zugang zu hochwertigen Inhalten verschaffen, die den für später in diesem Jahr erwarteten neuen Siri-Assistenten unterstützen. Apple schlägt dabei offenbar ein …
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