Die neue Vereinbarung mit Bahri baut auf der langjährigen Zusammenarbeit auf und unterstreicht die wachsende Nachfrage nach integrierten Lösungen für Telemedizin und die Gesundheitsversorgung der Besatzung

Universal Maritime Solutions ("Unimed" oder "das Unternehmen"), ein führender Anbieter von Lösungen für die medizinische Versorgung auf See, medizinische Ausrüstung und das Wohlbefinden der Besatzung sowie ein Portfoliounternehmen von ZCG Private Equity, der Private-Equity-Fondsverwaltungsplattform der Z Capital Group, LLC ("ZCG"), gab heute bekannt, dass Bahri, einer der führenden Schifffahrtsbetreiber im Nahen Osten, seine Zusammenarbeit mit Unimed durch die Nutzung des Premium-Dienstes Telemed Plus ausgebaut hat.

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Die Vereinbarung baut auf einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen im Rahmen des "MedScale"-Programms von Unimed für die Verwaltung von medizinischem Verbrauchsmaterial und Erste-Hilfe-Kästen auf und markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der fortlaufenden Einführung der 2024 gestarteten Telemed-Plus-Plattform von Unimed. Diese Erweiterung unterstreicht die zunehmende Akzeptanz der integrierten Gesundheitsplattform von Unimed bei weltweit führenden Schifffahrtsunternehmen, verdeutlicht den steigenden Wert der abonnementbasierten Dienste und unterstützt die übergeordnete Strategie des Unternehmens, sein Angebot im Bereich Gesundheitsversorgung und Compliance weltweit auszubauen.

"Als wir Telemed Plus auf den Markt brachten, war es unsere Vision, einen stärker vernetzten, proaktiven Ansatz für die Gesundheitsversorgung in der Schifffahrt zu schaffen", sagte Jules Nasso, Senior Vice President, Commercial bei Unimed. "Der Ausbau unserer Zusammenarbeit mit Bahri zeigt, wie sich diese Vision in einer bedeutenden Akzeptanz bei den Kunden niederschlägt. Da Reedereien zunehmend nach integrierten Lösungen für Gesundheitsversorgung und Compliance suchen, bauen wir unsere Plattform weiter aus, um das Wohlbefinden der Besatzungen zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu unterstützen und durch unsere abonnementbasierten Dienste einen größeren Mehrwert zu bieten."

Über Telemed Plus erhalten die Besatzungen von Bahri rund um die Uhr Zugang zu klinischer Unterstützung durch die medizinischen Fachkräfte von Unimed mit Sitz in Athen, Griechenland, sowie zu proaktivem Gesundheitsmanagement für die Besatzung, medizinischen Untersuchungen vor der Einschiffung und Echtzeit-Einblick in die medizinischen Vorräte an Bord. Durch die Integration von klinischer Expertise mit Live-Bestandsmanagement und dem globalen Vertriebsnetz von Unimed ermöglicht der Dienst Schiffen, viele routinemäßige medizinische Bedürfnisse an Bord zu decken und gleichzeitig unnötige Arztbesuche an Land sowie damit verbundene Betriebsunterbrechungen zu reduzieren.

Die Vereinbarung untermauert zudem die kontinuierliche Weiterentwicklung von Unimed über traditionelle medizinische Versorgungsdienste hinaus hin zu einer umfassenderen Plattform für die Gesundheitsversorgung in der Schifffahrt. Durch eine kürzlich erfolgte Übernahme erweitert das Unternehmen zudem seine Kompetenzen im Bereich Compliance-Dienstleistungen für Besatzungen, einschließlich Drogen- und Alkoholtests, und ergänzt damit sein wachsendes Portfolio an Gesundheitslösungen für Betreiber von Handels- und Kreuzfahrtschiffen.

Mit Kunden in Europa, Asien, Nord- und Südamerika sowie nun auch im Nahen Osten stärkt die Partnerschaft mit Bahri die internationale Präsenz von Unimed weiter und spiegelt die wachsende Nachfrage nach integrierten Gesundheitslösungen wider, die das Wohlbefinden der Besatzung, die betriebliche Effizienz und die Einsatzbereitschaft der Schiffe fördern.

Über Unimed

Unimed ist der Branchenführer im Bereich der medizinischen Versorgung, der Ausrüstung und des Sauerstoffvertriebs für die globale Schifffahrtsindustrie und hat sich auf die Bereitstellung integrierter Gesundheits- und Compliance-Lösungen für Kunden weltweit spezialisiert.

Unimed ist ein Portfoliounternehmen von ZCG Private Equity, der Private-Equity-Fondsverwaltungsplattform von ZCG (www.zcg.com).

Weitere Informationen finden Sie unter www.universalmarinemedical.com.

Über ZCG

ZCG ist ein führendes, privat geführtes globales Unternehmen, dessen Geschäftsfelder die Vermögensverwaltung in privaten Märkten, Unternehmensberatung sowie Technologieentwicklung und -lösungen umfassen.

Seit fast 30 Jahren haben die Gesellschafter von ZCG Kapital in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar investiert. ZCG verfügt über ein globales Team von rund 250 Fachkräften. ZCG hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält acht verbundene Niederlassungen in sechs Ländern. Weitere Informationen zu ZCG finden Sie unter www.zcg.com.

Erfahren Sie außerdem mehr über ZCGC, die Plattform für Unternehmensberatung von ZCG, unter www.zcgc.com, und entdecken Sie Haptiq, die Technologie-Tochtergesellschaft von ZCG, unter www.haptiq.com.

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