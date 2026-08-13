Kupfer, Gold und Silber werden von unterschiedlichen Marktkräften beeinflusst und stehen für verschiedene Rohstoffthemen. Während Kupfer eng mit der Elektrifizierung, dem Ausbau von Infrastruktur und dem steigenden Energiebedarf verbunden ist, spielen bei Gold vor allem makroökonomische Faktoren wie Zinsen, Inflationserwartungen und geopolitische Entwicklungen eine Rolle. Silber vereint Eigenschaften eines Edelmetalls mit einer bedeutenden industriellen Nutzung. Der Beitrag beleuchtet die wesentlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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