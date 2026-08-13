Die bevorstehenden Börsengänge von OpenAI und Anthropic mit einer kombinierten indikativen Bewertung von rund 2,3 Billionen US-Dollar markieren einen bedeutenden Meilenstein für den KI-Sektor. Mit ihrem Eintritt in den Kapitalmarkt erweitert sich die Gruppe der sogenannten Glorreichen 7. Für Investoren ergibt sich dadurch ein deutlich breiteres und attraktiveres Anlageuniversum im Bereich der künstlichen Intelligenz. Hier geht's zur Analyse im Research der Societe Generale Den vollständigen Artikel lesen ...
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