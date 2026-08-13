Die "Magnificent Seven" waren in den vergangenen Jahren der unangefochtene Motor der internationalen Aktienmärkte. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia und Tesla vereinten zeitweise mehr als ein Drittel der gesamten Marktkapitalisierung des S&P 500 auf sich und bestimmten mit ihren Kursbewegungen die Richtung der globalen Börsen. Doch seit Beginn des Jahres 2026 hat sich das Bild spürbar verändert. Zwar gehören die Tech-Giganten weiterhin zu den wertvollsten Unternehmen der Welt, doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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