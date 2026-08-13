© Foto: Daniel Torok/White House - Planet Pix via ZUMA Press WireDer umstrittene Truth-Feed läuft erst seit Anfang August. Jetzt wollen zwei Organisationen den Bezahlzugang stoppen - und greifen dabei Trumps eigenes finanzielles Interesse direkt an.Donald Trump wird wegen eines neuen Bezahldienstes auf Truth Social verklagt, der zahlenden Kunden einen schnelleren Zugang zu potenziell marktbewegenden Beiträgen verschafft. Die sogenannte Truth API kostet bis zu 100.000 US-Dollar pro Monat und umfasst zehn prominente Konten - darunter Trumps eigenes, das Weiße Haus und Vizepräsident JD Vance. Die Klage wurde von The Intercept und der Freedom of the Press Foundation vor einem Bundesgericht in Manhattan eingereicht. Die Kläger wollen verhindern, dass …
Enthaltene Werte: US25400Q1058Den vollständigen Artikel lesen
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